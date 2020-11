Wie komme ich in Leipzig an einen Corona-Test?

Leipzig

Die Zahl der Corona-Infektionen steigt rasant – und damit auch die Nachfrage nach Corona-Tests. Aber wie kann man sich in Leipzig auf Corona testen lassen? Hier beantworten wir gemeinsam die wichtigsten Fragen – gemeinsam mit Dr. med. Stefan Windau (60), dessen Praxis in den Gohlis-Arkaden wochentags jeden Vormittag als Testpraxis angelaufen werden kann.

Wo kann ich mich auf Corona testen lassen?

Prinzipiell gilt: Sie sollten mit Symptomen nicht einfach zu Ihrem Hausarzt loslaufen – und möglicherweise unterwegs oder im Wartezimmer andere Personen anstecken. Die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (KVS) empfiehlt, zunächst beim Hausarzt anzurufen. Dieser kann einen passenden Termin mit Ihnen vereinbaren, um den Corona-Abstrich vorzunehmen. In einigen Fällen ist das aus räumlichen oder personellen Gründen nicht möglich. Sie können sich auch direkt bei einer Test- oder Schwerpunktpraxis melden. Das sind Arztpraxen, die sich während der Pandemie bereiterklärt haben, verstärkt auf Covid-19 zu testen und gegebenenfalls Patienten in häuslicher Quarantäne zu betreuen. Wenn Sie keinen festen Hausarzt haben, können Sie sich auch direkt dort melden. In Leipzig gibt es acht Testpraxen für Erwachsene und zwei für Kinder. Eine Liste finden Sie hier.

Stefan Windau sagt: „Bei uns in den Gohlis-Arkaden müssen Sie nicht anrufen, sondern Sie können jeden Montag bis Freitag zwischen 8 und 12 Uhr einfach vorbeikommen. Wir haben einen gesonderten Infektionseingang, den Patienten mit Symptomen nutzen. So wird sichergestellt, dass Corona-Patienten nicht auf unsere anderen Patienten treffen. Wir haben aber auch eine zusätzliche Person eingestellt, um möglichst viele Anrufe entgegennehmen zu können.“

Auf was für einen Test muss ich mich einstellen – und wie zuverlässig ist der?

Aller Regel nach werden Sie einem PCR-Test unterzogen. Dabei wird ein Abstrich im Mund-, Nasen- oder Rachenraum gemacht. Die Analyse erfolgt im Labor, das Ergebnis gilt als sehr zuverlässig. Der Test hat, wenn er richtig angewendet wird, eine Genauigkeit von mehr als 99 Prozent. Messfehler können passieren, wenn der Abstrich falsch entnommen oder die Probe falsch transportiert wird. Es wird daher abgeraten, sich auf Test-Kits zu verlassen, die man im Internet bestellen kann. Wenn das Testergebnis besonders schnell benötigt wird, beispielsweise wenn Sie im Beruf Kontakte zu anderen Menschen haben, kann ein Schnelltest angeordnet werden. Dieser Test läuft genauso ab, ist aber nicht ganz so sicher, weshalb es in Einzelfällen zu zu falschen Ergebnissen kommen kann. Es wird daher ein zusätzlicher PCR-Test empfohlen.

Wie lange dauert es, bis mein Ergebnis vorliegt?

Beim Schnelltest liegt das Ergebnis nach fünf Minuten vor und kann als erste Orientierung gelten. Den sichereren PCR-Test auszuwerten, dauert zwar nur drei bis fünf Stunden. Bis Sie Ihr Ergebnis haben, können aber 24 oder sogar bis zu 48 Stunden vergehen. Maßgeblich ist dabei die Auslastung des Labors. Wenn Sie einen Termin für Ihren Corona-Test vereinbaren, klären Sie also am besten gleich ab, ob das entsprechende Labor gerade besonders viel zu tun hat. Falls ja, prüfen Sie, ob es in einer anderen Testpraxis schneller geht. Sie sollten vor dem Test auch fragen, ob Ihnen das Ergebnis in jedem Fall mitgeteilt wird. Denn oft werden Patienten nur über ein positives Ergebnis unterrichtet. In dem Fall gilt die Faustregel: Wer nach 48 Stunden nichts gehört hat, kann von einem negativen Testergebnis ausgehen.

Stefan Windau: „Wir testen täglich zwischen 30 und 70 Patientinnen und Patienten. Die Proben gehen Nachmittags ins Labor. Bis das Ergebnis da ist, dauert es aber ein, zwei Tage. Derzeitig kommt etwa jeder zehnte Test positiv zurück.“

Wie muss ich mich verhalten, bis mein Ergebnis da ist?

Sollten Sie als K1-Person eingeordnet werden (siehe oben), müssen Sie sich so lange in häusliche Isolation begeben, bis ihr Testergebnis vorliegt. Wenn Sie unabhängig davon glauben, Sie könnten an Covid-19 erkrankt sein, können Sie sich freiwillig in Isolation bleiben. Bis Sie Klarheit haben wird geraten, ein Kontakttagebuch zu führen. Darin können sie alle möglichen Begegnungen mit anderen Personen dokumentieren, um hinterher möglicherweise eine Infektionskette schneller rekonstruieren zu können. Christian Drosten empfiehlt während der gesamten Pandemie ein Cluster-Tagebuch zu führen. Dabei notieren Sie Situationen und Personen, bei denen Sie sich mit vielen Menschen in einem geschlossenen oder auf engem Raum aufgehalten haben – zum Beispiel auf einer Feier oder einem Meeting auf der Arbeit.

Wie lange ist der Test gültig?

Jeder Test ist eine Momentaufnahme. Sobald Sie die Praxis verlassen, können Sie sich infizieren. Sie können sich auch schon vor dem Test infiziert haben, aber noch keine Viren aufweisen.

Wann ist mein Test kostenlos?

Ob Ihre Krankenkasse den Test zahlt, entscheidet Ihr Arzt. Dafür reichen typische Symptome aus, beispielsweise Geruchs- und Geschmacksstörungen oder hohes Fieber. Sie müssen auch nichts zahlen, wenn Sie nachweislich Kontakt zu einer infizierten Person hatten. Auch wenn Sie zu einer Risikogruppe gehören, ist Ihr Test möglicherweise für Sie kostenfrei. Lehrerinnen und Lehrer können sich mit einer Bescheinigung ihrer Schulleitung gratis testen lassen – genau wie Personen, die in einem anderen systemrelevanten Job mit viel Kontakt zu Anderen arbeiten. Auch gratis wird getestet, wer nachweislich aus einem Risikogebiet zurückkehrt und sich innerhalb von fünf Tagen beim Gesundheitsamt gemeldet hat. Eine andere Möglichkeit ist, dass Ihre Corona-Warn-App Sie über Kontakt zu einem positiven Fall informiert. Dazu zählen nicht die „Begegnungen mit niedrigem Risiko“.

Stefan Windau: „Es kommt überaus selten vor, dass ein Test nicht von der Kasse übernommen wird. Wenn Sie mit einem Infekt, mit Symptomen zu uns kommen, dann testen wir Sie ohne, dass dafür Kosten für Sie anfallen. Gleiches gilt für manche Reiserückkehrer, Mitarbeiter von Schulen, Kitas oder Pflegeheimen, Personen, die Kontakt zu Infizierten hatten oder Personen, bei denen die Warn-App angeschlagen hat.“

Wie viel kostet mein Test, wenn ich ihn selbst zahlen muss?

Der Preis setzt sich aus der ärztlichen Durchführung und den Laborkosten zusammen. In der Regel müssen Sie sich auf Kosten ab 150 Euro einstellen. Das kann von Praxis zu Praxis variieren – und sollte im Telefonat mit dem Hausarzt abgeklärt werden. Wenn Ihnen der kostenlose Corona-Test verwehrt wird, sollten Sie noch einmal darüber nachdenken, ob Sie wirklich einen benötigen.

Von Josa Mania-Schlegel