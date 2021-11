Wie kommen wir da wieder raus? – Sachsens Impfexperten beim LVZ-Talk zur Corona-Pandemie

Überfüllte Intensivstationen, Pflegepersonal am Limit und wieder neue Kontaktbeschränkungen: Die Corona-Lage ist in der vierten Welle vor allem in Sachsen und Mitteldeutschland dramatisch. Im LVZ-Talk am Donnerstag stehen Experten den Leserinnen und Lesern Rede und Antwort zur aktuellen Situation. Schicken Sie jetzt Ihre Fragen.