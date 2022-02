Wie kommt wieder Leben in Sachsens Innenstädte?

Leipzig

Wie stärkt man den Einzelhandel? Wie belebt man die Innenstädte in Zeiten des Onlinehandels und nach der Pandemie? Mit diesen Fragen befassten sich Innenstadtmanager und Experten aus Leipzig und Zwickau bei einem Online-Podium des Landesbüros Sachsen der Friedrich-Ebert-Stiftung in dieser Woche.

Pandemie beschleunigt Entwicklung

Seit Jahren zieht sich der Handel aus den Innenstädten zurück – vor allem aus den Klein- und Mittelstädten, konstatierte die Leipziger Architektin Tanja Korzer. Dieser Prozess habe sich durch Onlinehandel, verändertes Kundenverhalten und Probleme in der Unternehmensnachfolge stark beschleunigt, so die Vizepräsidentin des bundesweit tätigen Vereins „Wissensnetzwerk Stadt und Handel“. Und durch die Pandemie. Die habe dafür gesorgt, dass sich auch diejenigen dem Online-Einkauf zuwandten, die das vorher nicht taten, sagte Robin Spanke. Durch Lockdowns, Masken, 2- oder 3-G-Regeln sei die Freude am Einkaufen verloren gegangen, erklärte Leipzigs City-Manager. Erschwerend hinzu gekommen seien die sich ständig ändernden Regeln.

Ausnahmefall Zwickau

Zwickau verzeichnet dennoch einen weitgehend stabilen Trend bei den An- und Abmeldungen im Gewerbe, berichtete Stadtmanagerin Ariane Spiekermann. Auch der Leerstand habe sich bisher nicht deutlich erhöht. Vielleicht habe die Entwicklung hin zum Onlinehandel in Zwickau schon vor der Pandemie eingesetzt, vermutete Spiekermann, vielleicht habe das Stadtmarketing einen Anteil. Eine belastbare Antwort auf die Zwickauer Sonderentwicklung habe sie aber nicht.

Innenstädte brauchen mehr Akteure

Händler seien erfolgreich, wenn sie das persönliche Einkaufserlebnis bieten und zugleich online sichtbar sind, sagte Tanja Korzer. Shoppen in der Innenstadt sei heute eine Freizeitbeschäftigung, erklärte Spanke. „Es muss ein Erlebnis sein, einkaufen zu gehen, die Innenstadt muss ein Ort der Begegnung sein, an dem ich mich gern aufhalte – das kann Online nicht bieten“, so Leipzigs City-Manager. Für die Zukunft reiche es aber nicht, Shopping-Events zu veranstalten und gut zu beraten. Es müsse darum gehen, auch den stationären Kunden online abzuholen – mit schnell abrufbaren Informationen über vorhandene Läden, Öffnungszeiten und Erreichbarkeit mit den Verkehrsmitteln. Händler müssten sich zudem zusammen mit anderen Akteuren präsentieren – für einen kompletten Tag in der Innenstadt. Einzelhandel müsse nicht per se immer durch Einzelhandel ersetzt werden, betonte Spanke. Es gehe auch um Kunst, Kultur, Gastronomie und Nahverkehr. Eine verstärkte Zusammenarbeit sei tatsächlich zu beobachten, stellte der City-Manager fest. „So blöd es klingt: Dafür war die Pandemie auch gut – die Netzwerke sind enger zusammengerückt, es gibt mehr Austausch.“ Es gebe kein ausgeprägtes Konkurrenzdenken, weil klar sei, dass alle profitieren, wenn es der Innenstadt gut geht.

Es gibt positive Beispiele

Ein ganzheitlicher City-Mix entstehe etwa in Colditz, sagte Korzer. Dort habe die Stadt die alte Brauerei erworben – für Co-Working-Spaces und andere Nutzungen in der Innenstadt. Die Stadt Brandis engagiere sich vorbildlich für eine Vernetzung der Innenstadt-Händler. In Hoyerswerda sei die Flaniermeile mit heimischen Künstlern attraktiver gestaltet worden, Weißwasser habe eine Kochstube in der City etabliert – und damit einen neuen Treffpunkt. Für Leipzig hob Robin Spanke das Konzept der Pop-up-Stores hervor, mit denen leer stehende Läden vorübergehend belebt werden können. In den brandenburgischen Kleinstädten Wittenberge und Perleberg wird dieses Konzept auch auf weitere Flächen angewendet – brach liegende Veranstaltungsräume oder Wohnungen zum Beispiel. Die Beispiele seien nicht immer übertragbar, Kommunen müssten sich aber über Lösungen zur Leerstandsbekämpfung austauschen, erklärte Tanja Korzer.

Kleine Städte nicht aufgeben

Kleine Städte hätten häufig den Nahversorger als Hauptanziehungspunkt, sagte die Architektin. Es sei deshalb wichtig, dass der in Zentrumsnähe steht und nicht auf der grünen Wiese. Es lohne sich, auch für kleine Zentren zu kämpfen – und diese nicht etwa zugunsten der Oberzentren zu vernachlässigen, so Korzer. Auch wegen eines gewissen Trends zum Wohnen auf dem Land.

Immobilienfonds und Kernöffnungszeiten als Problem

Die größte Herausforderung für lebendige Innenstädte ist es aus Sicht von Leipzigs City-Manager Robin Spanke, die Eigentümer der Immobilien einzubeziehen: „Sie bestimmen am Ende, ob ein Bereich in der Innenstadt lebt oder gerade leer steht.“ Es gebe aber nicht immer direkte Ansprechpartner vor Ort. Bei Immobilienfonds zum Beispiel sei es oft schwierig, ein Bewusstsein für die Probleme vor Ort zu schaffen. Weitere Erschwernis: Durch Corona seien die gemeinsamen Kernöffnungszeiten von 10 bis 20 Uhr verwässert worden – das berge die Gefahr von Frust bei Kunden, wenn die vor verschlossenen Türen stehen.

Von Björn Meine