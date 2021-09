Wie schlagen sich Leipzigs Direktkandidaten in einfacher Sprache?

Leipzig

Was, wenn in der Politik ein Rhetorik-Verbot herrschen würde? Wenn man bloß sagen dürfte, wofür man steht – und auf Floskeln, Ausschmückungen und sprachliche Girlanden verzichten müsste?

Eine solche Utopie konnte man sich am Mittwochmorgen in der Volkshochschule Leipzig ansehen, wo die Leipziger Direktkandidaten aller sechs im Bundestag vertretenen Parteien zu einem Wahlforum in „einfacher Sprache“ geladen waren. „Wählen ist wichtig!“ heißt das Event, das sich an Menschen mit Lernschwierigkeiten oder Handicap richtet. Die Volkshochschule veranstaltet es schon seit sieben Jahren.

Wie hört sich Politik in einfacher Sprache an?

Und einerseits ist es natürlich interessant zu sehen, wer sich hier besonders gut schlägt. Wer, wenn Sprache auf Einfachheit reduziert ist, immer noch etwas zu sagen hat. Andererseits erfüllt das Event eine wichtige Funktion: Es bindet Menschen in den politischen Diskurs ein, die sonst oft Außen vor bleiben. Etwa, weil ihre Lebensrealität eine andere ist, weil ihre Themen andere sind. Oder, ganz profan, weil man im Rollstuhl nicht an jeden Winkel der Welt kommt, an dem Politik stattfindet.

Nach einer kurzen Begrüßungsrunde der zehn Politikerinnen und Politiker, wurden die gut 50 Gäste, viele im Rollstuhl, in Gruppen aufgeteilt. Und so saßen nun beispielsweise die Grünen Paula Piechotta und Marie Müser mit acht Menschen zusammen, die potenziell ihr Kreuz bei ihnen machen könnten. Wie hört sich ein solches Gespräch an?

„Wenn ich was beantrage, sind das zu viele Zettel“, sagt ein junger Mann. Er sorgt sich um den Abbau unnötiger Bürokratie. Eine Frau fragt, ob Zugtickets billiger werden. Die Grünen nehmen die Themen dankbar an. „Anträge ausfüllen muss einfacher werden“, sagt Piechotta. Und Züge, die müssten billiger werden. Das sei „ganz, ganz wichtig“, sagt Müser.

„Ich würde sehr gern einen richtigen Beruf haben“

Und als ihr das Wort „sozialversicherungspflichtig“ entfährt, springt ihr Piechotta sofort bei: „Also: alles mit Krankenkasse“. Einfach Sprache, das heißt auch: Wortungetümverbot!

Schon nach wenigen Minuten wird klar: So, wie hier über Politik gesprochen wird, darf es gern viel öfter sein. Die klaren Ansagen, zu denen sich die Redenden verpflichten, wirken erfrischend. Das wird auch in anderer Runde klar, wo der ehemalige Radrennsportler Jens Lehmann (CDU) für barrierefreien Sport wirbt. „Ganz klar, davon muss es mehr geben.“ Applaus.

Manch ein Politiker blüht bei der Veranstaltung auf, andere manövrieren sich in ungünstige Lagen. Zum Beispiel André Neumann, Kandidat der AfD. Eine junge Bürgerin im Rollstuhl mit grünen Haaren erzählt: Sie arbeite in einer Behindertenwerkstatt, wird dort auch ordentlich bezahlt. Jedoch wolle sie eigentlich etwas wirklich sinnvolles zu tun. „Ich würde sehr gern einen richtigen Beruf haben“, sagt sie.

Die Schlussrunde gelingt nicht allen

Naja, sagt Neumann da. Würde sich ein Betrieb für Behinderte öffnen, müsste er sich ja komplett umkrempeln. Er müsste barrierefrei werden. Man müsste Abläufe ändern. Die anderen Mitarbeiter müssten die Umstellungen mittragen. „Ich finde“, sagt Neumann, „dazu kann man in Deutschland niemanden zwingen.“

Da wittert René Hobusch, Rechtsanwalt und FDP-Kandidat, seine Chance für eine Auseinandersetzung. „Ich bin ein Freund der Freiheit, aber was sie beschreiben, ist eine Freiheit, die andere einschränkt“, erwidert er Neumann. „Wir wissen, wo das im Dritten Reich geendet hat.“

„Unverschämt!“, retourniert Neumann. „Man kann niemanden zwingen, sonst ist das eine Diktatur.“ So schnell kann es gehen und man landet vom Thema Barrierefreiheit bei Diktatur und Drittem Reich. Es ist Feuer im Leipziger Wahlkampf, auch in einfacher Sprache.

Lesen Sie auch Barrierefreiheit in Leipzig – mit dem Rollstuhl stößt man immer wieder gegen Hindernisse

In der Schlussrunde dürfen die Kandidatinnen und Kandidaten noch ein letztes Mal für sich werben. Das gelingt nicht mehr allen gut. Die einen geben sich demonstrativ demütig (Mann, SPD: „Ich habe eine Menge gelernt“), andere biedern sich etwas an (Pellmann, Linke: „Ich finde es begeisternd, dass Menschen wie Sie sich engagieren“).

Und dann: Ein kleiner Eklat

Dass einfache Sprache nicht bedeutet, dass Politik auch einfach ist, zeigt FDP-Mann Hobusch in Statement. „Ich habe gemerkt, ich weiß viel zu wenig über Sie, als über uns normale Menschen“, sagt er. Geraune. „Naja, also: normal in Anführungszeichen“, schiebt Hobusch noch nach, aber da hat Nadja Sthamer (SPD) die Vorlage längst erkannt und ruft rein: „Alle Menschen sind normal.“ Kräftiger Applaus. Und Hobusch giftet zurück: „Mein Gott, Frau Sthamer, ich habe gesagt: in Anführungszeichen!“

Das einzige Event der Bundestagswahl, bei dem alle wesentlichen Direktkandidaten der beiden Leipziger Wahlkreise anwesend sind, endet in geladener Atmosphäre – und mit einer Übung. Alle Teilnehmenden dürfen für den 26. September schon einmal wählen üben. Auf dem Zettel, auf dem sie ankreuzen, sind drei Gesichter abgebildet, die heute alle sichtbar waren: ein freundliches, ein neutrales und ein wütendes.

