Die Design-Hochschule Macromedia spielt beim 15. Festival Designers’ Open eine besondere Rolle. Als einer der acht Spots lädt sie an diesem Wochenende alle Neugierigen zum „Open Campus“ ein und veranstaltet am Sonntag sogar eine Mode-Demo in Leipzig. Was die Besucher erwartet, erklärt Susanne Zaspel-Faupel im Interview.