Leipzig

Morgens, 8 Uhr, vor dem Hauptbahnhof. Im Berufsverkehr ist es hier normalerweise richtig voll. Jetzt arbeiten aber viele im Homeoffice oder nutzen andere Verkehrsmittel. Am Haltepunkt steht Karin Müller. Die 68-Jährige ist nicht so oft mit Bus und Bahn unterwegs. „Meistens ist es dann auch nicht so voll und ich kann zu den anderen genügend Abstand halten“, sagt sie. Ein Stück weiter wartet Laura Dominijanni auf ihre Bahn. Sie ist besorgt: „Nicht alle tragen den Mund-Nasen-Schutz richtig – deswegen nutze ich lieber die FFP-2-Masken“, erzählt die 26-Jährige. Sie ist meist mit dem Fahrrad unterwegs, nutzt in der kalten Jahreszeit aber auch das Angebot der Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB).

Laura Dominijanni (26) ist vorsichtig wenn sie öffentliche Verkehrsmittel nutzt und trägt deswegen lieber eine FFP-2-Maske. Quelle: André Kempner

Ansteckung vor allem über Aerosole

Im Frühjahr hatten die LVB einen Pandemie-Arbeitsstab einberufen. Dieser entscheidet über aktuelle Maßnahmen. In der ersten Coronawelle im März und April wurden in Bussen und Bahnen an jeder Endhaltestelle Haltestangen und Türtaster gereinigt. Das passiert jetzt nur noch jede Nacht, teilen die LVB mit. In der Hauptverkehrszeit von 6 bis 20 Uhr würden außerdem alle Türen von Straßenbahnen und Bussen geöffnet, wenn einer der Türtaster betätigt wurde – was in der Praxis aber nicht immer funktioniert.

Corinna Pietsch, Virologin am Universitätsklinikum Leipzig, hebt hervor, dass das Virus vor allem über Tröpfchen und Aerosole weitergegeben wird. „Die Übertragung über Oberflächen ist möglich, spielt jedoch weniger eine Rolle, als noch im Frühjahr angenommen. Sie ist aber nicht gleich null“, betont die Virologin. Ein Desinfektionsmittel für unterwegs dabei zu haben, sei sinnvoll, um sich nach oder während einer längeren Fahrt die Hände zu desinfizieren.

Karin Müller (68) Quelle: André Kempner

Frischluft und Masken sind wichtiger als Desinfektion

Ausreichend frische Luft gebe es durch die Türöffnung an den Haltestellen, so die LVB. Einige Straßenbahnen hätten außerdem eine Klimaanlage, die die Luft in den Bahnen reinigt. Ansonsten könnten die Fahrgäste bei Bedarf die Fenster ankippen. Wenn für frische Luft gesorgt ist, Masken getragen werden und Abstand gehalten wird, ist das Infektionsrisiko reduziert, sagt Virologin Pietsch.

Ohne Maske und ohne Abstand ist es wie überall: „Es kann schnell zu Virus-Übertragungen kommen. Zudem ist im städtischen ÖPNV schwer nachzuvollziehen, wer sich zeitgleich mit im Fahrzeug und in der Nähe aufgehalten hat“, so Pietsch. Die Kontaktnachverfolgung sei extrem schwierig. Daher biete es sich an, die Corona-Warn-App zu nutzen – insofern ausreichend Personen diese verwenden.

LVB voll ausgelastet

„Wir haben momentan alles auf der Straße und Schiene, was fährt“, betont Marc Backhaus, Sprecher der LVB. Neue Fahrzeuge könnten nicht so schnell beschafft werden. „Wir haben verschieden große Busse und Straßenbahnen und versuchen, diese passend zum Fahrgastaufkommen einzuplanen.“ Wenn es zu voll wird, empfiehlt Backhaus, den Kundenservice zu kontaktieren. Dieser könne das an die Fachabteilung weiterleiten, die dann den Einsatz der Fahrzeuge feinjustiert. „Melden mehrere Personen, dass die Linie XY zu einer Zeit sehr voll ist, schauen wir, ob wir ein größeres Fahrzeug von einer nicht so stark frequentierten Linie holen.“

Öffentlicher Nahverkehr nicht regulierbar

Während in Geschäften und Supermärkten strikte Regeln gelten, wie viele Personen sich pro Quadratmeter aufhalten dürfen, sei es in den Bussen und Bahnen nicht möglich, zu regulieren, erklärt Marc Backhaus. „Wir können nicht an jeder Fahrzeugtür Personal einsetzen, die die Personen zählen und notfalls wegschicken. Das ist nicht realisierbar und entspricht nicht unserem Auftrag.“

Backhaus appelliert an Eigenverantwortung

Tausende Schüler nutzen morgens in einem knappen Zeitfenster, zusätzlich zu den Berufstätigen, den ÖPNV. Eine Möglichkeit, die Situation zu entschärfen, wäre die Entzerrung des Schulbeginns, sagt Backhaus. „Bisher hat die Politik keine Regelung dazu getroffen.“ Deswegen empfiehlt der Sprecher weiterhin, dass sich die Fahrgäste an die AHA-Regeln halten: Abstand halten, Hände waschen, Alltagsmaske – insbesondere dann, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Polizei und Ordnungsamt kontrollieren die Einhaltung der Maskenpflicht.

Anzeigetafeln an Haltestellen, Bodenaufkleber in den Fahrzeugen sowie Durchsagen erinnern an die Einhaltung der Hygieneregeln. LVB-Sprecher Backhaus appelliert an die Eigenverantwortung der Fahrgäste: „Wer es nicht sehr eilig hat, sollte auf die nächste Bahn warten, statt in eine volle Bahn einzusteigen.“

Von Kathleen Retzar