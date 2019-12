Wie teuer werden die Müllgebühren in Leipzig? Stadt analysiert Biomüll

Leipzig

Auf dem Areal der Stadtreinigung an der Geithainer Straße läuft derzeit ein Test, der für viele Leipziger von Bedeutung ist. Denn er bestimmt mit, wie hoch die Müllgebühren im Jahr 2021 klettern werden. Experten eines Ingenieurbüros analysieren, wie sorgfältig die Leipziger ihren Müll trennen – oder auch nicht. Wenn es viele „Fehlwürfe“ gibt, müssen die Müllgebühren stärker angehoben werden. Wenn nicht, fällt die Steigerung moderat aus.

Kompostierer weisen Biotonnen zurück

Aktuell analysieren die Müll-Experten den Biomüll der Leipziger. „Wenn die Biotonnen zu viel Restmüll enthalten, werden sie von der Kompostieranlage in Liemehna nicht angenommen“, skizziert Geschäftsführerin Elke Franz die Abläufe in dem stadteigenen Unternehmen. „Dann müssen wir diese Tonnen dort abholen und sie anschließend komplett als Restmüll entsorgen. Und das wird teuer.“

Müll-Analyse: Die Stadtreinigung untersucht das Trennverhalten der Bürger bei den Biotonnen. Quelle: André Kempner

Bezahlen müssten das dann die Leipziger über ihre Müllgebühren. Weil das stadteigene Unternehmen die aktuellen Müllgebühren für 2019 und 2020 bereits festgelegt hat, soll mit der aktuellen Analyse ermittelt werden, wie stark die Gebühren 2021 „angepasst“ werden.

Immer weniger Restmüll , immer mehr Biomüll

Fest steht bereits jetzt: Statistisch produzieren die Leipziger pro Kopf immer weniger teuren Restmüll, die preiswerteren Biomüllmengen steigen dagegen immer mehr an. Gleichzeitig entdecken die Mitarbeiter der Stadtreinigung an immer mehr Standorten Biotonnen, die auch Restmüll enthalten. In solchen Fällen verweigert die Stadtreinigung die Leerung und teilt den Mietern auf einem vorgedruckten Zettel mit, dass sie den Restmüll entfernen sollen. Ansonsten werde die falsch befüllte Tonnebeim nächsten Mal als teurer Restmüll entsorgt und dies den Hausbewohnern in Rechnung gestellt.

Auf LVZ-Nachfrage erklärte die Stadtreinigung am Montag, dass 2017 an 433 Standorten falsch befüllte Biotonnen entdeckt wurden, ein Jahr später stieg die Zahl dieser Standorte auf 555 und in diesem Jahr auf bislang 770. In all diesen Fällen hätten die Bewohner allerdings die Aufforderung der Müllmänner befolgt und den Restmüll selber entfernt, so dass die Biotonnen nicht als teurer Restmüll entsorgt werden mussten.

Siedler sind bei der Trennung vorbildlich

Am Montag stellten die Kontrolleure bei ihren Stichprobenkontrollen so gut wie keine „Fehlwürfe“ fest. Dies könne aber daran liegen, dass die kontrollierten Biotonnen aus Siedlungsgebieten mit Ein- und Zweifamilienhäusern stammten. Deren Biotonnen enthalten schon immer wenig Restmüll als die aus dichter besiedelten Stadtteilen. „Je größer und anonymer eine Wohnanlage ist, desto mehr falsch befüllte Biotonnen stellen wir fest“, berichtet Geschäftsführerin Franz.

Die am Montag analysierten Tonnen enthielten allerdings relativ viel „Wohlstandsmüll“ – zu Beispiel Brotscheiben in eingeschweißten Plastiktüten. Sie wurden in die Tonnen geworfen, obwohl keine Plastiktüten im Biomüll enthalten sein dürfen. Entdeckt wurden auch zahlreiche Müsli-Riegel in Plastikverpackung. „Dabei macht es nicht viel Arbeit, die Verpackung zu entfernen und nur die Lebensmittel in die Biotonne zu werfen“, meint Kontrolleurin Ingrid Sabrowski.

„Wohlstandsmüll“ in den Biotonnen: Tadellose Kartoffeln, Gurken Tomaten und viele Laibe Brot haben Elke Franz, Ingrid Sabrowski und Yvonne Sabrowski (von links) am Montag in kontrollierten Biotonnen entdeckt. Ihr Fazit: Viele Leipziger kaufen offenbar deutlich mehr Lebensmittel ein, als sie verbrauchen können. Quelle: André Kempner

„Bio-Kunststofftüten gehören nicht in den Leipziger Müll“

Gefunden werden zudem immer wieder die von einigen Anbietern angepriesenen Bio-Kunststofftüten. Diese gehören nicht in die Biomülltonnen gehören, betonte Sprecherin Susanne Zohl. Denn im Leipziger Kompostierverfahren würden solche Tüten nicht verrotten. „Das ist bei manchen anderen Kompostierungsverfahren anders“, so Zohl. Deshalb seien die Bio-Kunststofftüten auch nicht verboten.

Entdeckt wurden ebenfalls relativ große Mengen tadelloser Kartoffeln, Tomaten und Gurken – sowie komplette Brote. Dies zeige, dass die Leipziger offenbar in ihren Supermärkten viel mehr einkaufen, als sie verzehren können. Durch ein bewussteren Einkaufen ließen sich die Biomüll-Mengen reduzieren.

Von Andreas Tappert