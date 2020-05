Was macht die Corona-Krise mit unserer Gesellschaft, Professor Fritsche?

Leipzig

Die Corona-Krise stärkt das gemeinschaftliche Handeln, sagt Immo Fritsche (47), seit 2011 Professor für Sozialpsychologie am Institut für Psychologie der Universität Leipzig. Aber sie verstärkt auch viele Konflikte und die autoritäre Aggression. Dies bedeutet, andere dazu zu bringen, dem gesellschaftlichen Konsens in der Corona-Krise treu zu bleiben und diejenigen zu bestrafen, die davon abweichen .

Welche gesellschaftlichen Nebenwirkungen hat die Corona-Krise? Werden die Menschen dadurch autoritärer in ihrem Denken?

In Situationen, in denen Menschen sich persönlich oder als Gruppe bedroht fühlen, wie jetzt durch das Coronavirus, steigt die Tendenz, dass das Wir im Denken wichtiger wird als das Ich. Personen, die sich einzeln als hilflos erleben, wollen in der Gemeinschaft die Handlungsfähigkeit zurückgewinnen. Dieses gruppenbasierte Denken und Handeln wird in den Sozialwissenschaften als autoritäres Denken bezeichnet. Dazu gehört, dass man die Normen der Gesellschaft oder der eigenen Gruppe stärker befolgt.

Erklärt dieses Gruppendenken, dass sich so viele an die Corona-Regeln halten?

Genau, wenn das Gebot der Stunde unter einer gesundheitlichen Bedrohung, wie jetzt, die gemeinschaftliche Solidarität ist, werden die Leute solidarischer. Handlungsfähige Gemeinschaften bauen darauf auf, dass alle in einer ähnlichen Richtung handeln. Das ist verbunden mit dem Phänomen der autoritären Aggression, was man unter Bedrohung ebenfalls entwickeln kann.

Denunzieren als autoritäre Verhaltensweise

Autoritäre Aggression klingt aber nun wiederum selbst bedrohlich. Was ist darunter zu verstehen?

Autoritäre Aggression bedeutet, andere dazu zu bringen, dem gesellschaftlichen Konsens, den wir in der Corona-Krise erzielt haben, treu zu bleiben und diejenigen zu bestrafen, die davon abweichen – beispielsweise das Abstands- oder das Kontaktverbot nicht einhalten.

Gehört dazu auch, jene zu denunzieren, die das nicht tun?

Richtig. Das ist auch eine autoritäre Verhaltensweise, andere dazu zu bringen, sich an die Normen zu halten, indem man sagt: „Ich bestrafe die, die sich nicht daran halten, indem ich sie bei der Polizei melde.“ Aber es gibt auch andere Arten, den normativen Konsens in einer Gruppe herzustellen, indem man andere freundlich erinnert, sich nicht die Hand zu geben oder sie darauf hinweist, eine Maske zu tragen. Wir haben jetzt erste Daten aus einer Umfrage zur härteren Bestrafung für Leute, die sich nicht an die Corona-Regeln halten.

Umfrage: Bürger für Bestrafung derer, die sich nicht an die Regeln halten

Und was besagt die Umfrage, wollen die Bürger eine härte Bestrafung für Corona-Verstöße?

Zumindest stimmen viele Befragte einer hohen Bestrafung derer zu, die sich nicht an die Abstands- und Kontaktverbotsregeln halten. Das Gefühl, gemeinschaftlich zu handeln, führt nicht nur dazu, dass die Menschen die Regeln selbst einhalten, sondern sie fordern auch eine Bestrafung derer, die das nicht tun. Je mehr die Befragten selbst alles einhalten, desto mehr verlangen sie eine Bestrafung derer, die die Regeln nicht befolgen. Dabei erhöht weniger die Angst, selbst an Covid-19 zu erkranken, diese autoritäre Aggression, sondern das erhebende Gefühl, es gemeinsam schaffen zu können, das Coronavirus zu besiegen.

Ist das autoritäre Denken dann gut oder schlecht, um aus dieser Krise herauszukommen?

Gut ist, dass sich einzelne bei kollektiver Bedrohung zusammenraufen, problematisch kann die erhöhte Intoleranz gegenüber Abweichung in der Gesellschaft sein. Eine Gefahr handelnder Gemeinschaften ist auch die Abgrenzung nach außen. Das ist in unserer individualistischen, freiheitlich geprägten Grundordnung ein Drahtseilakt. Wir brauchen die kollektive Aktion, um die Gesundheit aller zu schützen, nicht nur die eigene. Die Frage ist nur: Wer gehört alles zum Wir? Die Familie? Die Hausgemeinschaft? Die Wohngegend? Die Heimatstadt? Deutschland? Europa? Die ganze Welt? Das heißt im Umkehrschluss: Wer wird ausgegrenzt?

Entscheidend ist, wer zur Wir-Gruppe gehört

Führt das dann zu Fremdenfeindlichkeit und Rassismus?

Durchaus. Das kann zu Ausgrenzungen führen, indem man unter Bedrohung seine eigene Toleranz einschränkt. Wenn zur Wir-Gruppe nur die sogenannten Bio-Deutschen gehören, kann es beispielsweise zur Ausgrenzung von Geflüchteten kommen oder dazu, dass Hilfe für andere Länder in Frage gestellt wird. Wenn hingegen die Wir-Gruppe vielfältig und tolerant im Denken ist, dann verhält es sich eben umgekehrt. Als Fazit früherer Untersuchungen kann ich sagen: In der Krise werden Rechte rechter und Linke linker.

Wünschen sich viele einen starken Führer in der Krise?

Wenn man sich eine handlungsfähige Gemeinschaft wünscht, ist eine effektive Führung ein Weg dahin. Aber das kann auch eine demokratisch legitimierte Regierung sein, die sich die meisten wünschen. Bedrohung führt nicht notwendigerweise zu politisch rechtsautoritären Positionen. Auch hier verstärkt die Krise die Polarisierung.

Solidarität oder Egoismus – Konflikte vertiefen sich in der Krise

Einerseits erleben wir eine Welle der Solidarität und der Mitmenschlichkeit, andererseits siegt der Egoismus, indem Waren gehortet werden. Wohin treibt die Gesellschaft?

In der Krise vertiefen sich Konflikte. Der eine Mensch meint, dass ihm Ressourcen fehlen und seien es Toilettenpapier und Nudeln, dann sagt er halt: „Ich kaufe jetzt so viel von dem Zeug, wie ich kriegen kann.“ Andere denken vielleicht zuerst an die ältere gehbehinderte Frau drei Häuser weiter. Es vertiefen sich die Spannungen, auch zwischen Kranken und Gesunden, zwischen beruflich Gesicherten und den beruflich Gefährdeten, zwischen Jungen und Alten. Diese Konflikte werden unter Bedrohung viel härter ausgetragen.

Der Konsens zwischen Alt und Jung bröckelt

Gerade nimmt der Konflikt zwischen Alt und Jung Fahrt auf. Die jüngere Generation muss Homeoffice, Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit und Kinderbetreuung auf sich nehmen, damit die Älteren geschützt werden. Jetzt verstärken sich aus wirtschaftlichem Druck die Proteste gegen den Lockdown. Ist es eine Lösung, die Alten wegzusperren, damit die Jungen frei wirtschaften können?

Nein, natürlich nicht. Das effektivste Mittel gegen die Corona-Pandemie ist hoher Gemeinsinn und die Einsicht, dass wir alle voneinander abhängig sind, auch die Jüngeren von den Älteren. Dieser Konsens bröckelt. Aber es ist nicht hilfreich, diese Gräben zu vertiefen. Wir haben uns als Gesellschaft aus rationaler Sicht für diesen Konsens entschieden.

Führt diese Corona-Krise zu einem großen Generationenkonflikt?

Das sehe ich nicht. Denken wir an den Klimawandel. Dieser ist eine größere Bedrohung als das Coronavirus. Da war es die junge Generation, die Alarm geschlagen hat. Sie wurde aber als Teil der Gesellschaft wahrgenommen, die Älteren haben das Problem aufgegriffen. Was haben wir damals über das Tempolimit auf Autobahnen diskutiert? Heute nehmen wir viel weitergehende Einschränkungen in Kauf. Es kommt darauf an, darüber zu diskutieren, was wir als Gesellschaft für notwendig befinden. Und wenn wir die Infektionszahlen und Sterberaten in Deutschland mit denen anderer Länder vergleichen, dann steht Deutschland gut da. Das Gefühl, dies gemeinsam geschafft zu haben, bestärkt den Gemeinsinn.

Vor allem für Frauen ist die Corona-Krise eine Belastung

Sind die Frauen die Verlierer der Corona-Krise, schließlich bleiben sie meist zu Hause und beschulen die Kinder?

Bestehende Ungleichheiten werde durch die Krise verstärkt, auch zwischen den Geschlechtern. Familien, die sich schon zuvor stärker an traditionellen Rollenbildern orientierten, handeln erst recht so in Krisenzeiten. Ja, es ist es häufig vor allem für die Frauen eine Belastung, Homeschooling, Haushalt und Arbeit zu managen, oder gar die Arbeitslosigkeit zu verkraften. Besonders schwer ist das für die Alleinerziehenden.

Wie bewältigen denn aus Ihrer Sicht Kanzlerin Angela Merkel und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer die Corona-Krise?

Ich finde, wir stehen im Bund und auch in Sachsen gut da. Das liegt an den klaren Regeln, die auf wissenschaftlicher Expertise beruhen und die weitgehend akzeptiert werden. Die Regierungen tun gut daran, jetzt niemanden zurückzulassen und die Krise zu nutzen, um bestehende Ungleichheiten zu beseitigen, wie Differenzen in den Einkommen. Es kommt darauf an, sowohl Solidarität einzufordern als auch Fürsorge zu zeigen.

Interview: Anita Kecke

Zur Person

Immo Fritsche ist seit 2011 Professor für Sozialpsychologie am Institut für Psychologie der Universität Leipzig. Er wurde in Hannover geboren, studierte Psychologie in Potsdam, forschte und lehrte danach an den Universitäten in Magdeburg und Jena, bevor er in die Messestadt zog. Der 47-jährige Psychologieprofessor ist verheiratet und Vater dreier Kinder.

Von Anita Kecke