Wie viel Tourismus vertragen Leipzigs Gewässer?

Leipzig

Der Druck auf Leipzigs Gewässer ist nicht erst seit den coronabedingten Reiseverboten groß. Immer mehr Menschen zieht es seit Jahren schon aufs Wasser vor der Haustür. Mit einem neuen Konzept will die Stadt Leipzig nun Gewässernutzung „besser lenken und kanalisieren“. Mit diesen Worten warb Umweltbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) am Mittwoch im Stadtrat für ein neues Wassertouristisches Nutzungskonzept (WTNK), das im Gegensatz zu seinem Vorgänger aus dem Jahr 2005 keine informelle, sondern eine rechtsverbindliche, steuernde Planungshilfe sein soll. Denn Wassertourismus, so Rosenthal, dürfe nicht zulasten von Naturschutz gehen.

Kasek : Erst Ergebnisse des Auenentwicklungskonzeptes abwarten

Zunächst müsse daher geklärt werden, „was die Natur verträgt“ und danach erst, wie viel Wassertourismus möglich ist, sagte Linken-Stadtrat Michael Neuhaus. Aus diesem Grund forderte Jürgen Kasek (Grüne), mit dem WTNK solange zu warten, bis das Auenentwicklungskonzept fertig ist. „ Wassertourismus ist auch Umweltschutz“ hielt Sabine Heymann ( CDU) entgegen. Nur so lasse sich etwa unkontrolliertes Anlegen von privaten Booten an allen Uferzonen verhindern. „Das WTNK“, warnte Christoph Neumann ( AfD), „darf nicht politischen Einzelinteressen einiger weniger geopfert werden.“

Anzeige

Als „ein völlig falsches Signal“ kritisierten die Umweltverbände BUND und Ökolöwe den Beschluss zur Erstellung des Wassertouristischen Nutzungskonzeptes. Dies öffne die „Pforte für Massentourismus“ auf Leipzigs Gewässern.

Von K. S.