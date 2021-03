Wie weiter im Leipziger Einzelhandel? – Fragen und Antworten

Leipzig

In Leipzig ist vom 1. April an kein Einkaufen mit vorheriger Anmeldung nach dem Prinzip „Click & Meet“ mehr möglich. Mitten im Ostergeschäft müssen viele Händler wieder schließen. In der Frühlingssonne am Mittwoch nutzten die Messestädter noch einmal die Chance zum Einkaufen. Wie geht es nun weiter und wann bestehen wieder Chancen zur Lockerung? LVZ.de beantwortet die wichtigsten Fragen.

Warum hebt die Stadt Leipzig die Lockerungen gerade in der Karwoche auf?

Die Stadt hat gar nichts aufgehoben. Die Allgemeinverfügung, wonach alle Geschäfte wieder öffnen durften, läuft am 31. März um 24 Uhr aus. Zu diesem Zeitpunkt endet auch die Corona-Schutzverordnung. Sie war Grundlage für die Verfügung der Kommune. Die Corona-Schutzverordnung wird am 1. April durch ein neue Fassung ersetzt.

Warum erlässt die Stadt Leipzig am 1. April keine neue Allgemeinverfügung und ermöglicht den Händlern weiter das Ostergeschäft?

Der Grund ist einfach: Die Voraussetzungen liegen dafür nicht mehr vor. Für Lockerungen müsste wie Anfang März der Corona-Inzidenzwert in Sachsen und in Leipzig an fünf Tagen in Folge unter 100 liegen. Im Freistaat wird dieser Grenzwert schon seit mehr als zwei Woche überschritten, in Leipzig seit einem Tag. Damit durfte die Stadt keine neue Allgemeinverfügung erlassen.

Hat die Stadt keine anderen Möglichkeiten, um die Geschäfte offen zu halten?

Doch, mit der neuen Corona-Schutzverordnung hat das Gesundheitsministerium ab 1. April eine weitere Möglichkeit zugelassen. Die kreisfreien Städte und Landkreise dürfen Lockerungen auch unabhängig von den Inzidenzwerten erlauben. Dann gilt aber ein verschärftes Hygiene- und Testkonzept. Kunden müssen einen tagesaktuellen negativen Coronatest vorlegen.

Warum nutzt die Stadt diese Sondermöglichkeit nicht?

Diese Variante der Lockerung ist frühestens vom 6. April an, also nach Ostern erlaubt. Eine Allgemeinverfügung für Gründonnerstag und Karsamstag ist somit nicht möglich. Und diese Sondermöglichkeit für offene Geschäfte kennt noch eine Grenze: Das ist die Zahl der belegten Krankenhausbetten. Wenn 1300 in Sachsen für Covid-Patienten vorgesehene Plätze auf Normalstationen belegt sind, gelten verschärfte Regelungen. Dazu zählt, dass auch der Einzelhandel nicht mehr öffnen darf.

Wie viele Betten sind derzeit belegt?

Am 30. März lag diese Zahl bei 1054, also noch unter der Grenze von 1300.

Gibt es damit noch Hoffnung für die nächste Woche?

Die Mitarbeiter im Neuen Rathaus hatten in der Tat über eine neue Allgemeinverfügung nachgedacht, auch weil die Zahl der Infizierten in Leipzig sachsenweit am geringsten ist. Die Prognosen sind allerdings düster. Die Staatsregierung erwartet nach Ostern die komplette Belegung der 1300 Klinikbetten. Wann das sein wird, ist unklar. Sozialministerin Petra Köpping (SPD) erwartet eine Überschreitung unmittelbar nach Ostern, wie sie Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) am Mittwoch in einem Gespräch sagte. Deshalb kann die Stadt auch von der zweiten Öffnungsmöglichkeit keinen Gebrauch machen.

Welche Geschäfte dürfen jetzt noch öffnen?

Geschäfte der Grundversorgung und des täglichen Bedarfs dürfen weiter Kunden empfangen. Das erlaubt die Corona-Schutzverordnung unabhängig von Inzidenzwerten und Bettenbelegungen. Super- und Baumärkte, Drogerien oder Buchhandlungen bleiben also weiter offen. Insgesamt nennt das Regelwerk 28 Handelssparten, die weiter verkaufen dürfen. Sie sind in Paragraf 4 Absatz 1 der Verordnung im Detail aufgeführt.

Von Matthias Roth