Unter den Kultureinrichtungen sind Gewandhaus und Oper die Leuchttürme, unter den Kulturereignissen sind das Bachfest und die Museumsnacht die bekanntesten. Am meisten besuchen die Leipziger den Weihnachtsmarkt, die Markttage und das Stadtfest, am wenigsten hingegen die Volkshochschule und die Musikschule. Das sind einige Ergebnisse der Kommunalen Bürgerumfrage „Freizeit, Kultur und Lebensgefühl in Leipzig“, die am Mittwoch im Rathaus vorgestellt wurden.

Bürger schätzen Stellenwert für Identität der Stadt sehr hoch ein

Dass Leipzig als Kulturstadt nicht nur von Touristen wahrgenommen wird, die in immer größeren Zahlen die Stadt besuchen, spiegelt sich auch in der Befragung wider, an der sich 1432 Leipziger beteiligten. „Der Stellenwert der Kultur für die Identität der Stadt wird von den Bürgern als sehr hoch eingeschätzt“, sagte Volker Müller vom Leipziger Institut Imaros Marktforschung, das die erste große Kultur-Umfrage des Amtes für Statistik und Wahlen ausgewertet hat.

Danach halten es 90 Prozent der Befragten für „sehr oder eher wichtig“, dass die Stadt Kultur als eine kommunale Aufgabe versteht, diese finanziell unterstützt und für bezahlbare Angebote sorgt. Dieses Bild zieht sich durch alle Gruppen: Männer wie Frauen, Junge wie Alte, Gering- und Gutverdiener.

„Dieses Ergebnis ist auch eine Legitimation für die erheblichen finanziellen Mittel, die die Stadt aufwendet, um ein vielfältiges und auch bezahlbares Kulturangebot vorzuhalten“, hob Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Linke) hervor.

Angebote sind für fast jeden Zweiten zu teuer

81 Prozent der Befragten halten das Kulturangebot für den Tourismus wichtig, drei Viertel halten es für „umfangreich und vielfältig“. Zwei Drittel sind überzeugt, dass es Leipzig in der Welt bekannt macht. Knapp die Hälfte der Befragten – genau 48 Prozent – sagen aber auch, dass sie sich das kulturelle Angebot nicht leisten können. Die Erwartung ist entsprechend groß, dass die Stadt bezahlbare Kulturangebote sichert. Bei der Frage, ob die städtischen Kulturausgaben ausreichend sind, gehen die Meinungen auseinander. 52 Prozent halten den Anteil von neun Prozent am 1,7-Milliarden-Haushalt für zu gering. 45 Prozent sagen, das Ausgabevolumen sei genau richtig.

Ranking der Kultureinrichtungen und -angebote

Die bekanntesten Kultureinrichtungen, Angebote und Veranstaltungen sind für die Leipziger:

Gewandhaus (48 Prozent),

Oper (42),

Thomanerchor (27),

Feste/Märkte (22),

Sport (20),

Soziokulturelle Zentren Werk II, Geyserhaus und Nato (16),

Schauspiel (16),

Zoo (15),

Kabaretts (15),

Messen (12), Museen (12),

Kinos (11),

Kneipen/Clubs (10),

Grassimuseum (9),

Musikalische Komödie (8),

Völkerschlachtdenkmal (7),

Kirchen (7),

Theater der Jungen Welt (4),

Museum der bildenden Künste (4),

Naturkundemuseum (3).

Bemerkenswert an diesem Ranking ist, dass den Befragten keine Vorgaben gemacht wurden, sie spontan die Einrichtungen nannten. „Das ist ein Beleg dafür, wie breit das Angebot in Leipzig ist“, sagte Müller.

17 Prozent der Befragten monierten jedoch auch, dass es tatsächlich Lücken im Kulturangebot gebe. So fehlten etwa Musicals und Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche.

Konkret danach gefragt, welche Angebote die Leipziger tatsächlich nutzen, schnitten Weihnachtsmarkt, Markttage und Stadtfest am besten ab. Diese würden von 81 Prozent einmal oder mehrmals besucht, gefolgt von Kinos (68), Zoo (63), Musikspielstätten (53), Bars/Clubs (51), Museen (51), Kabaretts (43). Sportveranstaltungen (38), Theater (35) und Freier Szene (37). Die Schlusslichter bilden hier die Volkshochschule und die Musikschulen, die von 92 Prozent weniger als einmal im Jahr oder nie besucht werden.

Die Kulturbürgermeisterin stellte jedoch klar, dass das Ranking der Kultur- und Freizeiteinrichtungen keinen Einfluss auf die finanzielle Förderung durch die Kommune haben werde. Die Umfrageergebnisse sollen nun noch tiefgründiger analysiert werden. „Die Einrichtungen erwarten daraus einen praktischen Wert, zum Beispiel für ihr Marketing“, so Marktfoscher Müller.

So wurde die Befragung ausgewertet

Das Amt für Statistik und Wahlen hatte rund 5000 zufällig aus dem Melderegister gezogene Leipziger zwischen 18 und 85 Jahren für die Erhebung ausgewählt und Fragebögen zugeschickt. Knapp ein Drittel beteiligte sich von November 2018 bis Anfang Februar 2019 an der Befragung. Die Rückläufe wurden entsprechend der Daten aus dem Mikrozensus nach Alter, Geschlecht und Bildung gewichtet, sodass sie ein repräsentatives Abbild der Leipziger Bürgerschaft ergeben.

