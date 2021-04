Leipzig

Es ist Mittwoch. Produktionstag für Lukas Refle und Bengt Rohde von der „Haferdrink Manufaktur“. Kurz vor neun treffen sie auf dem Gelände der Firma „Egenberger Lebensmittel“ in Plagwitz ein. Seit vier Wochen produziert das Leipziger Start-up eine pflanzliche Milchalternative für den Samstagsmarkt. Und es soll größer werden.

Der geläufige Begriff der „Hafermilch“ ist streng genommen laut EU-Gesetzgebung nicht erlaubt, da die Bezeichnung Milch nur für das tierische Produkt von Kuh, Schaf, Ziege oder Pferd reserviert ist. Also keine Milch sagten sie sich die Leipziger, sondern ein „HaferKnilch“. Das vegane Getränk, das gut verträglich ist, lässt nicht nur die Herzen von Allergikern höher schlagen. Die Lebensmittel-Branche reagiert auf veränderte Essgewohnheiten und die vegane Lebensweise mit Superfood und pflanzlichem Haferdrink. Um lange Transportwege zu vermeiden und Nachhaltigkeit wirklich zu leben, setzen die Leipziger auf regionale Rohstoffe und Mehrweg-Glasflaschen. Das hat natürlich seinen (Super-)Preis.

Nach einem Schnack werfen sich Lukas und Bengt in ihre Koch-Uniformen: Schuhe wechseln, Mützen auf und Masken drüber. Einmal wöchentlich hat die junge Firma eine der vier „Egenberger“-Küchen gemietet, um ihren rein pflanzlichen „HaferKnilch“ herzustellen. Auf dem Samstagsmarkt vor vier Wochen standen alle vier Produzenten das erste Mal am Stand bereit: „Die 40 Mehrweg-Glasflaschen waren schnell ausverkauft. Und eine Woche später kamen die Kunden wieder.“ Also weitermachen, größer denken und wirtschaftlicher arbeiten. Das Unternehmen müsse auch die Personalkosten erwirtschaften - ohne die eigene Philosophie aus den Augen zu verlieren, sind sich die Produzenten einig.

Momentan produzieren Lukas Refle (links) und Bengt Rohde ein Mal wöchentlich 40 Liter Haferdrink. Quelle: André Kempner

Spinnerei am Küchentisch

Rückblende: Frühsommer in Leipzig. Die Freunde sitzen im Juni 2020 in einer Küche beisammen. Der 32-jährige Ludwig Hentschel erzählt von seiner Arbeit als Koordinator des „Wertvoll“-Projekts, bei dem auch der drei Jahre ältere Arian Gülker mitmacht. Es geht um die Frage, wie sich Produkte aus dem ländlichen Raum in der Stadt vermarkten lassen. „Irgendwann kamen wir auf den Hafer zu sprechen, der in großen Mengen auf Sachsens Feldern wächst“, sagt Lukas, der mit 23 Jahren der Jüngste im Bunde ist. Beim Studium in Halle hatte er den 26-jährigen Bengt kennengelernt. In den pandemischen Zeiten rücken alle gedanklich enger zusammen, schmieden Pläne und kommen auf verrückte Geschäftsideen am Küchentisch. Fürs vegane Getränk sind nur wenige Zutaten nötig und die Nachfrage nach der Milch-Alternative scheint weiter zu wachsen. Das bestätigte auch der Konsum Leipzig: Der Umsatz an Haferdrink-Produkten stieg binnen eines Jahres um circa 20 Prozent.

Lukas Refle bei der Qualitätsprüfung der Glasflaschen, die am Samstag auf den Markt kommen. Quelle: André Kempner

Erste Schritte zum Haferdrink

Der eine besorgte die Pflanzen, der andere ein passendes Küchengerät – dann begann das spannende Experiment mit verschiedenen Sieben und Ölen. Die herkömmlichen Produkte, die seit längeren in den Supermarktregalen stehen, fanden sie lecker, aber ausbaufähig. Ein langer Prozess setzte sich in Gang. Sie machten sich schlau, besuchten Veranstaltungen und klopfen ab, welche kleineren Leipziger Läden auf der Suche nach regionalen Produkten sind. Die heimische Küche wurde bald zu eng. Es brauchte Kooperationspartner. „Die Regioküche hat uns abgeholt“, plaudert Lukas, der bald seine Bachelor-Arbeit in Politikwissenschaften und Afrikanistik schreibt. Das Projekt, das aus der Gründer-Initiative Smile an der Uni Leipzig in Kooperation mit der Lebensmittel-Firma von Thilo Egenberger entstand, ermöglichte den Jungs rechtliche Beratung, den Zutritt zu einer Produktionsküche auf dem Plagwitzer Areal und ein kleines finanzielles Budget, um die Getreidekosten zu decken. „Wir konnten uns drei Monate lang ausprobieren, schauen was realistisch ist und uns weiterentwickeln. Ohne Risiko“, sagt er weiter. Später bewarben sich die Produzenten für die Gründungsförderung „InnoStartBonus“ beim Land Sachsen und bekamen völlig überraschend den Zuschlag. „Es ist so eine Art Grundeinkommen, das wir bis Ende Dezember erhalten und das uns hilft, unser Unternehmen auf ein gutes Fundament zu stellen“, sagt Bengt.

Bonus der Regionalität

Die im „HaferKnilch“ bevorzugte Hafersorte „Max“ liefert der Biobauer Carlo Horn aus Brandenburg und das Rapsöl kommt aus der Manufaktur vom Hüttenberg im Landkreis Mittelsachsen. Das Salz stammt aus dem Nachbarbundesland, wo es traditionell im Hallenser Halloren- und Salinenmuseum verarbeitet, und später von der Leipziger Firma Leipspeis abgefüllt wird. Fairer CO2-Fußabdruck, gut fürs Klima.

Im Röstofen bekommt „Max“ seine nussige Note. Quelle: André Kempner

Kurze Wege zum Kunden

Sukzessiv wollen sie die Strukturen ausbauen, Schritt für Schritt. Auch die Frage des Vertriebs ist noch offen. Möglichkeiten gäbe es beispielsweise über das Kollektiv der „Solidarischen Landwirtschaft“, die Gemüseretter oder bekannte Bio-Lieferdienste. Die Leipziger Marke „HaferKnilch“, die mit drei selbst entworfenen Etiketten auf dem Markt ist, setzt konsequent auf Mehrweg-Glasflaschen. Abgefüllt wird per Hand, dann wandert der Drink in die Kühlung und samstags schieben sie den Hubwagen mit dem „HaferKnilch“ an den Stand in der Markthalle. Kurze Wege. „Wir wollen transparent und ehrlich sein, Akzeptanz schaffen – für unser exquisites Produkt“, sagen sie. Lifestyle kostet. Für eine Literflasche zahlt der Kunde 3,05 Euro zuzüglich Pfand.

Regionalität und Nachhaltigkeit kostet. Quelle: André Kempner

Solidarisches Miteinander

Aktuell Gespräche sind die Produzenten mit zwei landwirtschaftlichen Betrieben aus der Region im Gespräch, deren Direktabnehmer für Hafer sie künftig sein wollen. Gemeinsam mit Partnern soll die Produktionsmenge erhöht, in Produktionsmittel investiert und regionale Wertschöpfungsketten aufgebaut werden. „Es wäre unser Traum, mal eine eigene Produktionsanlage für 400 Liter zu bewirtschaften“, kommt Lukas ins Schwärmen. Und Bengt ergänzt: „Ich spaziere durch den Leipziger Westen und trinke in einem Café einen Cappuccino mit Haferknilch.“

Jeden Samstag gibt es den Leipziger Haferdrink ab 9 Uhr in der Plagwitzer Markthalle in Leipzig, Markranstädter Straße 8.

Aufgrund des Feiertages am 1. Mai ist "HaferKnilch" auf dem Samstagsmarkt am Freitag von 14 bis 18 Uhr zu finden.

Von Regina Katzer