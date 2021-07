Wieder Lehre vor Ort an der Leipziger Berufsakademie

Leipzig

Die rund 600 Studierenden der Staatlichen Studienakademie Leipzig werden seit dieser Woche wieder teilweise vor Ort in Grünau unterrichtet. Die Berufsakademie Sachsen überlässt ihren jeweiligen Standorten die Entscheidung, wie sie von der Online- in die Präsenzlehre zurückkehren – in Leipzig hat man sich zu einer hybriden Form entschlossen: Die Hälfte der Studierenden sitzt jeweils im Seminar, die andere Hälfte erhält den Lehrstoff online. Von Termin zu Termin wechselt die Gruppe.

„Wir sind glücklich, endlich wieder in den direkten Austausch mit unseren Studierenden zu treten“, sagt Direktorin Kerry Brauer. „Sie haben uns sehr gefehlt.“ Im Vermögensmanagement-Studiengang „Immobilienwirtschaft“ entwickeln die jungen Menschen jetzt zum Beispiel Ideen für vier unbebaute Grundstücke in Leutzsch, Burghausen, Kleinzschocher und Lindenau des Projektpartners Pisa-Immobilienmanagement. Eine solche Verbindung von Theorie und Praxis gehört zum Kern der Ausbildung. Wobei im Dualen Studium die Theorie sonst vor allem an der Berufsakademie ihren Platz hat. Die Praxis erlernen die Studierende bei Partnerunternehmen aus der Wirtschaft.

Von mwö