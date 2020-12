Wieder Lockdown in Leipzig – das sagen OBM und Stadträte

Leipzig

Die Corona-Zahlen in Leipzig sind deutlich geringer als im Rest des Freistaats. Trotzdem wird der nächste Lockdown ab kommendem Montag auch die Messestadt mit voller Wucht treffen. Im politischen Leipzig sind die Reaktionen auf den erneuten Sachsen-Lockdown durchwachsen.

Die neuen Vorgaben seien „zwingend notwendig“, sagt Burkhard Jung ( SPD). „Wir müssen die Infektionszahlen drücken, um Menschenleben zu schützen“, erklärt der Oberbürgermeister. Die bisherigen Maßnahmen hätten leider nicht die erhofften Ergebnisse gebracht. „ Leipzig ist zum Glück noch in der Lage, anderen Regionen helfen zu können“, konstatiert der Stadtchef. „Unsere Kliniken nehmen so lange es geht Patienten aus anderen Landkreisen auf“, betont Jung, „wir wollen uns auch in dieser Situation solidarisch zeigen.“

„ Kretschmer hat Ernst der Lage zu spät erkannt“

Deutliche Kritik äußert Sören Pellmann. Nicht weil die Maßnahme kommt – sondern weil sie erst jetzt kommt, wie der Bundestagsabgeordnete und Linken-Fraktionschef im Leipziger Stadtrat moniert. „Ich bin überzeugt, dass Ministerpräsident Michael Kretschmer den Ernst der Lage zu spät erkannt hat“, sagt Pellmann. Man hätte die Herbstferien verlängern und als kurzen Lockdown nutzen sollen – mit geschlossenen Kitas und Schulen. Pellmann verweist auf Daten der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW), nach denen Sachsens Lehrer in der ersten Dezemberwoche auf eine Inzidenz von über 1000 kommen. Es sei ein Fehler gewesen, Kitas und Schulen so lange offen zu lassen.

„Im Nachhinein zu spät“

„Im Nachhinein zu spät“, sagt auch Christopher Zenker zum erneuten Sachsen-Lockdown. Vor allem für den stationären Einzelhandel sei die Entscheidung sehr schmerzhaft, konstatiert der SPD-Fraktionsvorsitzende. „Wenn man sich die hohen Infektionszahlen in ganz Sachsen ansieht, ist das aber unvermeidlich.“ Der Sozialdemokrat muss sich nun Gedanken machen, wie ab der kommenden Woche seine beiden Kinder (11 und 8 Jahre alt) betreut werden.

„Möglicherweise unverhältnismäßig“

Aus Sicht des FDP-Bundestagskandidaten René Hobusch rächt sich nun, „dass die Staatsregierung es in den Hotspots zu lange laufen ließ“. Dafür zahlten nun auch die Leipziger die Zeche. „Ich erwarte von OBM Jung klare Worte in Richtung Freistaat, dass wir sowas kein zweites Mal mitmachen“, so Hobusch. Dass Leipzig mit einer Inzidenz von 150 die gleichen Maßnahmen treffen sollen, wie das Erzgebirge, die Sächsische Schweiz oder Landkreise in Ostsachsen, sei „möglicherweise unverhältnismäßig“, meint der Anwalt und deutet mögliche juristische Streitereien an.

„Nichtbeachtung der Hygieneregeln ist ursächlich“

„Um die belasteten Krankenhäuser zu schonen und das Gesundheitswesen nicht zu überfordern, ist das nun nötig, was wir bedauern“, sagt Katharina Krefft, Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen. „Ursächlich ist die Nichtbeachtung der Hygieneregeln, das akzeptierende Verhalten der Ordnungsbehörden und die unklare Kommunikation.“ Ihr Kollege Tobias Peter ergänzt: „Haltet Euch an die Maßnahmen, bleibt solidarisch und passt auf Euch und andere auf, sodass möglichst viele unserer Mitmenschen aus Risikogruppen auch noch das nächste Weihnachtsfest erleben können.“

„Nachvollziehbare Grundlage fehlt“

„Es hätten andere Maßnahmen eher gelten sollen“, sagt AfD-Fraktionschef Tobias Keller. Der kleine Grenzverkehr in Ostsachsen hätte zum Beispiel längst unterbunden werden müssen, findet Keller. „Ich glaube nicht, dass es etwas bringt, wenn jetzt die Geschäfte schließen und die Kinder Zuhause bleiben – dafür fehlt eine nachvollziehbare Grundlage.“ Wenn sich etwa Pflegeheime als Hotspots herausstellen, dann müsse man dort für besseren Schutz sorgen. Und: Aus Kellers Sicht sollten betroffene Heime offen benannt werden. „Mit Transparenz schaffe ich mehr Akzeptanz in der Bevölkerung.“

„Es ist wohl alternativlos“

Frank Tornau macht sich derweil Gedanken um die Betreuung seiner vierjährigen Tochter. Dabei wird sich der CDU-Fraktionschef mit seiner Frau reinteilen. „Das ist alles sehr traurig, aber es war abzusehen und ist wohl alternativlos.“ Leider habe es in den vergangenen Monaten zu viele Leute gegeben, die das Thema nicht ernst genug genommen hätten. Persönlich will Tornau, der in der IT-Branche tätig ist, nicht klagen. „Ein Hotel möchte ich jetzt aber nicht haben.“ Bei allen Problemen gilt für den CDU-Mann nun eine Devise – positiv bleiben. „Die Sonne“, sagt Tornau, „wird morgen schon wieder aufgehen.“

Von Björn Meine