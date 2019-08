Leipzig

Die Arbeiten an der Saalfelder Brücke im Leipziger Stadtteil Neu-Lindenau sind abgeschlossen. Deshalb kann der Übergang über den Karl-Heine-Kanal bereits acht Wochen früher als geplant freigegeben werden, teilte das Verkehrs- und Tiefbauamt am Donnerstag mit. Schon am Freitagmittag soll es soweit sein.

Sämtliche Schäden an den Brückenkappen, den Geländern und der Abdichtung habe man beseitigen können, hieß es. Auch die Fahrbahnbeläge wurden saniert. Die Kosten der Instandsetzung betrugen 510.000 Euro.

Pünktlich zum Schuljahresbeginn am Montag können auch die beiden Brandenburger Brücken wieder vollständig in beiden Richtungen befahren werden. Sie erhielten in den vergangenen Wochen auf etwa 1500 Quadratmetern Fläche neuen Gussasphalt. Die Belagserneuerung diene dem langfristigen und kostengünstigen Erhalt des gesamten Straßenaufbaues, so das Amt.

Die Bau- und Planungskosten für die Straßensanierung betrugen rund 450.000 Euro, für die Arbeiten an den Brücken wurden etwa 170.000 Euro aufgewendet. Die Baustellen hatten zu Ferienbeginn für lange Staus nördlich des Leipziger Zentrums gesorgt.

Von CN