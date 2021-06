Leipzig

Nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern gibt es aufgrund sinkender Infektionszahlen Lockerungen. So hat das RKI die Türkei als normales Risikogebiet eingestuft. Damit entfällt mit Vorlage eines negativen Covid-19-Testergebnisses die Quarantänepflicht bei der Einreise nach Deutschland. Bisher war dies erst frühestens fünf Tage nach Reiserückkehr möglich. Urlauber, die genesen oder geimpft sind, benötigen keinen negativen Test.

Gute Nachrichten für Reisende aus Mitteldeutschland: Nachdem erste Urlaubsflieger vom Flughafen Leipzig/Halle in Richtung Antalya gestartet sind, kehrt jetzt auch Turkish Airlines nach Schkeuditz zurück.

Von Istanbul zu Zielen in Asien, dem Mittleren Osten und Afrika

Wie die türkische Fluggesellschaft ankündigt, will sie ab dem 15. Juli 2021 den Flughafen Leipzig mit dem Großflughafen Istanbul Airport verbinden. Damit können wichtige Anbindungen in Richtung Asien, dem Mittleren Osten und Afrika erreicht werden. Und zwar so, dass ein komfortables und zeiteffizientes Umsteigen möglich ist“, wie ein Mitarbeiter sagte.

Im April 2019 wurde der neue Airport in der Millionenmetropole Istanbul eröffnet. Aktuell verfügt er über drei Start- und Landebahnen, in der Endausbaustufen sollen es einmal sechs Pisten sein.

Pro Woche vier Flüge zum Drehkreuz Istanbul

Vier Flüge stehen pro Woche auf dem Flugplan von Turkish Airline. Donnerstags und samstags starten die Flieger mit der charakteristischen roten Heckflosse und der weißen Wildgans in Richtung Bosporus. Abflug ist um 11:20 Uhr mit Ankunft um 15:20 Uhr. Jeweils einen Tag später, freitags und sonntags, ist der Start um 18:05 Uhr mit Landung um 22:05 Uhr in Istanbul.

Außer Leipzig/Halle fliegt die Airline in Deutschland, Österreich und der Schweiz 17 weitere Flughäfen an. Die Hygiene – und Gesundheitsstandards seien besonders hoch, wie die Airline mitteilt.

Seit Kurzem ist die Einreise in die Türkei mit negativen Antigentest, der bei Ankunft in der Türkei nicht älter als 48 Stunden ist, möglich. Bei Einreise mit negativem PCR-Test darf dieser nicht älter als 72 Stunden sein. Vollständig Geimpfte, deren letzte Covid-Impfung mindestens 14 Tage zuvor vorgenommen wurde und Personen, deren Covid-Erkrankung nicht länger als sechs Monate zurückliegt, brauchen bei Vorlage eines entsprechenden amtlichen Nachweises keinen Test.

Von Andreas Dunte