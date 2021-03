Leipzig

Noch keine Öffnungstermine für Zoos sind aus der Corona-Beratung der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidenten am Mittwoch zu erwarten. Jörg Junhold, Chef des Zoos Leipzig und Präsident des Verbandes der Zoologischen Gärten in Deutschland (VdZ), hat dafür kein Verständnis: „Ich halte es für absolut enttäuschend und unverständlich, wenn wir weiterhin mit dem Einzelhandel und den Museen in einen Topf geworfen werden.“ Die Zoos böten sichere Bewegungsräume für Familien unter freiem Himmel. „Wie will man denn begründen, dass in unseren Freiluftanlagen, zu denen wir den Zugang streng regulieren können, angeblich dieselbe Ansteckungsgefahr wie in Geschäften oder Einkaufszentren herrscht? Das entbehrt doch jeder fachlichen Grundlage.“ Dass Familien aufgrund mangelnder Alternativen „Ausflüge“ in geöffnete Läden und Märkte unternehmen, könne niemand wollen.

Leipzigs Zoochef Jörg Junhold kritisiert die Ungleichbehandlung der Zoos in den einzelnen Bundesländern. Quelle: André Kempner

Der Verbandschef kritisiert auch die Ungleichbehandlung in den verschiedenen Bundesländern. In Berlin, Sachsen-Anhalt und dem Saarland sind die Einrichtungen seit dem späten Frühling 2020 durchgehend geöffnet. Mittlerweile haben sogar fast die Hälfte aller Bundesländer ihre Zoos wieder geöffnet oder stehen kurz davor. Die sächsischen Zoos und Tiergärten sind dagegen gemäß der Bestimmungen im Freistaat seit November geschlossen. „Jetzt sollen tatsächlich bundesweit einheitlich alle Blumenläden, Buchhandlungen und Gartenmärkte aufmachen, aber bei den Zoos soll der bestehende Flickenteppich zementiert werden?“, fragt Junhold. „Vielleicht ist es nachvollziehbar, dass diese Maßnahme auf relativ wenig Verständnis bei uns stößt.“ Die Zoos sind für die Öffnung vorbereitet.

Monatelange Schließung ist existenzbedrohend

Bereits mehrfach hatten die Mitglieder des Verbandes der Zoologischen Gärten darauf hingewiesen, dass die pandemiebedingte monatelange Schließung sie in existenzielle Schwierigkeiten bringt. „Anders als in anderen Branchen können wir unsere Zoos eben nicht ‚runterfahren‘. Die Tiere müssen weiterhin vollumfänglich durch Pfleger und Veterinäre versorgt, ihre Unterkünfte geheizt und gesäubert werden“, sagt der VdZ-Geschäftsführer Volker Homes. „Das heißt, dass wir bei annähernd gleichbleibenden Kosten mit keinerlei Einnahmen auskommen sollen. Und Homeoffice mit Löwe ist nun mal keine Lösung.“

