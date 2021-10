Wien/Leipzig

Abruptes Ende einer Kreuzfahrt: Für rund 180 Passagiere eines Flussschiffs aus Deutschland ist die Reise auf der Donau wegen eines Corona-Ausbruchs an Bord abrupt beendet worden. Bei einem Stopp in Wien waren 80 Gäste nach Angaben des medizinischen Krisenstabs der Stadt positiv auf das Virus getestet worden.

Das an einer Schleuse liegende Schiff wurde am Mittwoch unter Quarantäne gestellt. Am Donnerstag waren alle Passagiere – getrennt in Erkrankte und Gesunde – laut Krisenstab in vier Bussen wieder auf dem Weg nach Leipzig. Nach LVZ-Informationen war das Schiff für einen Reiseanbieter aus der Messestadt unterwegs. Auf dem Weg von Passau nach Wien hatte niemand das Schiff verlassen. Auch in der österreichischen Hauptstadt war niemand von Bord gegangen. Keiner der Betroffenen musste laut ORF ins Krankenhaus.

80 der 178 Passagiere positiv getestet

Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, waren insgesamt 178 Passagiere an Bord. Was mit den Urlaubern, die ihre Reise in Passau angetreten hatten, in Leipzig passiert, ob sie hier in einem Quarantänehotel untergebracht oder von Leipzig aus nach Hause gebracht werden, ist noch unklar.

Die Gäste der Reise stammen laut einem Bericht der „Passauer Neuen Presse“ vermutlich aus ganz Deutschland und sind in Passau in das Kreuzfahrtschiff nur zugestiegen. Wie die Zeitung unter Berufung auf das Polizeipräsidium Niederbayern berichtet, war das Schiff unter dem Namen „MS Amadeus“ unterwegs.

Auch Crew-Mitglieder infiziert

Die Passagiere und zum Teil auch die Crew-Mitglieder des Schiffes hätten „leichte Corona-Symptome“ gezeigt, sagte eine Sprecherin des Wiener Krisenstabs der Zeitung. Deshalb seien sie in Wien zunächst Schnell- und dann PCR-getestet worden. „Es war aber Gott sei Dank bei allen bisher ein milder Verlauf“, so die Sprecherin.

Das Schiff liegt nun an der Schleuse im Wiener Stadtteil Nussdorf vor Anker. Alle Urlauber mussten über Nacht in Quarantäne auf dem Schiff bleiben.

Von nöß /dpa