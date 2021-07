Wieso am Samstag im Täubchenthal gefeiert werden durfte, aber nicht in der Distillery

Leipzig

Die einen durften, ein anderen nicht: Während am Wochenende mehrere Clubs, namentlich Täubchenthal, Kobra Keller und Skyclub, nach monatelanger Pause zum Tanzen einluden, und das in großer Zahl im Innenbereich, ohne Maske und Abstand, fiel selbiges für die Distillery kurzfristig ins Wasser. Der überraschenden Veranstaltungsankündigung am Donnerstag folgte am Samstag die nicht minder überraschende Absage. Begründung: keine Genehmigung des Hygienekonzepts vom Gesundheitsamt.

Hygienekonzept des Modellprojekts sollte genutzt werden

Club-Chef Steffen Kache ergänzte die am Wochenende veröffentlichte Pressemitteilung nun um einige Details. Knackpunkt war demzufolge wohl, dass man mit das gleiche Hygienekonzept nutzen wollte, das bereits zum Modellprojekt im Juni Anwendung fand. Das ermöglichte an zwei Samstag Club-Nächte in Prä-Corona-Manier, ohne Maske und Abstand, dafür mit reduziertem Einlass. Und vor allem: strengen Kontrollen zunächst mit einem Schnell- sowie einem darauf folgenden PCR-Test.

An dieser Stelle, so Kache, habe das Gesundheitsamt wohl ein Problem gesehen. Denn PCR-Tests waren für diesen Samstag nicht vorgesehen, der Einlass sollte nach der 3G-Regel erfolgen. Sprich: genesen, geimpft oder getestet per Antigen-Schnelltest. Genau das also, was die seit 1. Juli geltende Corona-Schutzverordnung in Sachsen unter der Voraussetzung gestattet, solange die Sieben-Tage-Inzidenz unter einem Wert von zehn liegt. Das alte Hygienekonzept hingegen beinhaltete noch PCR-Tests, weshalb das Gesundheitsamt, erklärt Kache, weitere Forderungen gestellt habe. Unter anderem einen konkreten Wert für die Menge der Frischluftzufuhr oder eine Fläche von vier Quadratmetern je Besucher. „Das Hygienekonzept der Distillery erfüllt alle Kriterien außer die Mindestfläche pro Gast“, die jedoch in der aktuelle Verordnung des Freistaats aufgehoben wurde, wie es in der Mitteilung hieß. Letztlich wurde das Hygienekonzept nicht genehmigt.

Halbvolles Haus im Täubchenthal

Anders verlief dieser Prozess unter anderem in Täubchenthal. Hier konnte am Samstag tatsächlich eine Indoor-Party stattfinden, 650 Menschen erhielten laut Sprecherin Sabrina Jung Zutritt. „Die Grenze hätte bei 950 gelegen, damit wir inklusive Personal nicht über die Grenze von 1000 kommen“, erklärt sie. Dazu: strenge Einlasskontrollen nach 3G-Regel und Kontaktnachverfolgung sowohl durch Corona-Warn-App als auch handschriftlich auszufüllende Dokumente, was nach Aussage eines Gastes auch streng kontrolliert wurde.

Jung hat nur Gutes bezüglich der Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt zu berichten: „Das lief reibungslos. Wir waren zwei Wochen vor der Veranstaltung ständig in Kontakt und pflegten eine sehr gute Kommunikation.“ Und auch der Felsenkeller teilt auf Anfrage mit, dass ein Hygienekonzept für Indoor-Veranstaltungen ohne Maske inzwischen bewilligt worden sei. „Die Kommunikation mit dem Gesundheitsamt lief sehr gut, schnell und zügig“, schließt sich Felsenkeller-Chef Jörg Folta seiner Kollegin aus dem Täubchenthal an. Man plane nun erste Veranstaltungen mit diesen Regeln für den August.

Weiterhin keine langfristige Perspektive

Es geht also durchaus etwas für und in Leipzigs Club-Branche, wie diese Beispiele zeigen. Auch Steffen Kache betont, dass er in der Arbeit mit dem Gesundheitsamt auch weiterhin auf „Kooperation statt Konfrontation“ setzen wolle – und macht wie schon die gesamte Branche seit etlichen Wochen auf größere, systematische Probleme aufmerksam: Die Anforderungen für die Öffnung von Clubs und Diskotheken seien im Anhang der Corona-Schutzverordnung viel zu unkonkret gefasst. Dort werden bei einer Inzidenz unter zehn lediglich ein Lüftungskonzept und Folgendes gefordert: „Es ist ein Hygienekonzept zu erstellen, von der zuständigen Behörde genehmigen zu lassen und umzusetzen. Darin sind Basishygienemaßnahmen, Vorgaben zur

Testpflicht und Kontakterfassung sowie die allgemeinen Regelungen dieser Allgemeinverfügung aufzunehmen.“ Die Auslegung werde dann den örtlichen, oft an der Grenze zur Belastbarkeit agierenden Gesundheitsämtern überlassen. Das hiesige möchte am Dienstag nähere Details zum betreffenden Fall bekanntgeben.

Kache bleibt bei den Forderungen in Richtung Landesregierung, die auch LiveKommbinat, der Kreatives Leipzig e.V. und weitere Verbände und Veranstalter immer und immer wieder betonen: konkrete Öffnungsperspektiven für die nächsten Wochen und Monate zu schaffen, mit klaren Regelungen, die Sicherheit und zugleich Freiheit bieten. Und die die Clubs bei der Finanzierung von PCR-Tests unterstützen. Denn das Zeitfenster schießt sich, nach aktuellen Bestimmungen ist es mit den Feiern vorerst vorbei, sobald die Inzidenz in Leipzig wieder den Schwellenwert von zehn überschreitet und damit Masken und Abstand erneut zur Pflicht würden. Dieses Zeitfenster wollen und müssen die Clubs nun nutzen, und Kache gibt noch nicht auf: Er will einen neuen Anlauf für den kommenden Samstag wagen. Vielleicht darf dann doch noch in der Distillery getanzt werden.

Von Christian Neffe