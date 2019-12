Wieso zeigt diese Uhr in Leipzig verschiedene Zeiten an?

Leipzig

Einerseits freut sich LVZ-Leserin Ingeborg Backofen, dass die Uhr an der Kreuzung Landsberger/ Max-Liebermann-Straße in Leipzig nach zwischenzeitlichem Fehlen wieder da ist. Andererseits „zeigt sie jetzt auf jeder Seite eine andere Zeit“, moniert die Gohliserin. „Wie kann das sein?“, fragt sie sich. „Werden die Zeiger nicht per Funk gesteuert?“

Die international agierende Ströer-Gruppe betreibt Leipzigs öffentliche Uhren als Werbeflächen. Wie Unternehmenssprecherin Andrea Breyther bestätigt, wurde die Uhr vorübergehend abgebaut, um sie nach Vorgabe der Stadtverwaltung in den Stadtfarben neu zu gestalten. „Es dauert ein bis zwei Monate, bis eine Uhr wieder in einen Testbetrieb gehen kann“, sagt sie.

Nach einem Umbau ist sie wieder da – aber verlassen kann man sich auf die Uhr an der Kreuzung in Gohlis (noch) nicht. Quelle: Dirk Knofe

Für die genannte Gohliser Uhr stehe die Rückkehr in den regulären Betrieb unmittelbar bevor, so Breyther. Spätestens dann müssten auch alle Seiten die richtige Zeit anzeigen. In der Tat seien alle Uhren mit Funkempfängern ausgestattet und würden per Impuls von einer Zentraluhr automatisch gestellt.

