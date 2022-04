Wilde Tänze und gute Taten vorm Tag der Arbeit: Fünf Wochenend-Tipps für Leipzig

Leipzig

An diesem Wochenende bietet Leipzig nicht nur Unterhaltung und Spannendes, sondern auch die Möglichkeit, sich selbst einzubringen, um die Stadt zu verschönern. Hier sind fünf ausgewählte Tipps.

Für Hilfsbereite: Benefizkonzert für Kriegsopfer

Balkan-Klezmer-Folk-Punk: Die Batiar Gang ist beim Benefizabend im Werk 2 dabei. Quelle: promo

Ein Benefizkonzert für die zivilen Betroffenen des Krieges in der Ukraine stellt eine internationale Gruppe aus Leipzigerinnen und Leipzigern auf die Beine: Bei „LE4UA – Leipzig for Ukraine“ am Freitag im Werk 2, Kochstraße 132, spielt Prinzen-Sänger Sebastian Krumbiegel ein exklusives Set, hinzu kommt Hip-Hop-Virtuose Sidique aka Raschid D. Sidgi, auch bekannt als Schauspieler der Theaterturbine. Die Batiar Gang verquirlt Balkan, Klezmer, Folk und Punk zu einem stimmungsaufhellenden Gemisch. Und beim Bluesrock-Projekt The Hungover geht es erdig und rau zur Sache, mit einer „Stimme wie im Aschenbecher geschmolzene Schokolade“. Dazu gibt es Redebeiträge, eine Spenden-Tombola und Beschallung von mehreren DJs. Beginn ist um 20 Uhr unter Beachtung der 3-G-Regel. Die Tickets kosten 12 Euro. Infos stehen auf www.leipzigforukraine.de.

Für Feierfreudige: Tanz in den Mai

Tanzen bis zum Umfallen oder/und in den Mai? Viel Auswahl gibt’s am Samstag dafür in Leipzig nicht. Quelle: dpa

Offenbar ist die Formulierung „Tanz in den Mai“ uncool geworden. Leipziger Clubs verwenden die Bezeichnung jedenfalls kaum für ihre Dancefloor-Bespielung vom 30. April quasi in den Frühling hinein. Rühmliche Ausnahme: das Täubchenthal, Wachsmuthstraße 1. Hier verspricht ein Disco-Allstars-DJ-Team Partysounds zwischen Black Music, 80er/90er, Classics, Hithouse und Charts – ab 21 Uhr, auch im Außenbereich. An der Abendkasse kosten die Tickets 15 Euro. Die Moritzbastei, Kurt-Masur-Platz 1, nennt ihre Tanznacht „Hypa Hypa“ (nach dem Song von Electric Callboy) und verspricht Metalcore, Partyrock, Dubstep und mehr ab 22.30 Uhr für 9 Euro an der Abendkasse. Aber bevor dort der Erste die Tanzfläche betritt, ist es wahrscheinlich schon Mai.

Für Aktive: Müllsammeln im Kiez

Müllsammeln beim Frühjahrsputz in Leipzig: In Paunsdorf waren Freiwillige schon im März aktiv. Quelle: André Kempner

Wichtiger Hinweis: Am Tag der Jogginghose soll man eine anziehen, am Tag der Arbeit aber nicht arbeiten – fällt anno 2022 eh auf einen Sonntag. Dafür kann man tags zuvor beim subbotnikartigen Frühjahrsputz alles geben, um wilden Müll in den Stadtteilen zu beseitigen. Los geht’s um 8 Uhr auf Einladung des Laufclubs Auensee an der August-Bebel-Kampfbahn. Ab 9 Uhr wird im Stadtteilpark Rabet an der Eisenbahnstraße der Abfall aufgelesen. Um 10 Uhr treffen sich die Engelsdorfer auf dem Netto-Parkplatz in der Diamantstraße. In Abtnaundorf werden ab 11 Uhr rund um die Taubestraße die öffentlichen (Grün-)Flächen sauber gemacht. In begrenztem Umfang können an allen Orten Müllsäcke und Müllgreifer ausgeliehen werden. Übrigens: Der 1. Mai ist dieses Jahr auch Weltlachtag. Vielleicht hilft’s.

Für Kunst-Affine: Galerien-Rundgang in der Spinnerei

Auch während der Corona-Zeit ein Publikumsmagnet – und am Wochenende endlich ohne Einschränkungen: der Galerien-Rundgang in der Baumwollspinnerei. Quelle: André Kempner

Erster Galerien-Rundgang ohne Einschränkungen seit Januar 2020: Am Samstag (11 bis 19 Uhr) und am Sonntag (11 bis 16 Uhr) haben alle Galerien in der einstigen Plagwitzer Baumwollspinnerei, Spinnereistraße 7, geöffnet – und die meisten von ihnen laden zu neuen Ausstellungen. Zu sehen ist unter anderem Kunst von Rosa Loy. Die Schau in der Galerie Kleindienst heißt trotzig „Es wird durchgemalt“. Jochen Hempel zeigt die Minimal-Art-Legende Imi Knoebel, bei Thaler Originalgrafik ist Kunst von Osmar Osten zu sehen. Eine internationale Gruppenausstellung wird in Halle 14 eröffnet. Unter dem Titel „Distant Divides“ sind Werke von 17 Künstlerinnen und Künstlern zu sehen, die den Austausch zwischen Deutschland und Libanon erlebt und mitgestaltet haben.

Für Familien: Abenteuer bei Porsche

Führungen durchs Werk und Fahrten im Outdoor-Bereich bietet das Wochenende im Porsche Experience Center. Quelle: Sebastian Kubatz

Kleine und große Sportwagenfans aufgepasst: Fürs Wochenende lädt Porsche ins Porsche Experience Center. Historische und aktuelle Modelle entdecken, im neuen Carrera-Café entspannen, an einer kostenlosen Werksführung teilnehmen – all das ist am Samstag und Sonntag, jeweils von 9 bis 18 Uhr, möglich. Zwischen 13.30 und 14.30 Uhr gibt’s beim „Track Walk“ die Gelegenheit, die Rundstrecke zu Fuß, mit dem Kinderwagen, Tretroller oder Laufrad zu erkunden. Aufregend wird es bei der Besichtigungsfahrt offroad, die Gäste vor Ort buchen können. Der sechs Kilometer lange Parcours bietet 80 Prozent Steigung, eine abenteuerliche Wasserdurchfahrt und mit etwas Glück einen Blick auf die Auerochsen und Wildpferde entlang der Strecke. Bei der Besichtigungsfahrt onroad erleben die Teilnehmenden die Rundstrecke hinter dem Steuer ihres eigenen Fahrzeugs. Zu den kostenfreien, aber limitierten Tickets geht es hier: www.porsche-leipzig.com.

Von LVZ