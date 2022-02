Wildes, Filigranes, Saukomisches: Das sind die 5 LVZ-Tipps fürs Wochenende

Leipzig

Wie gut, dass Leipzig seine Kultur (wieder)hat. Ohne die sähe es ziemlich löchrig aus im Veranstaltungskalender. Die LVZ hat fünf spannende Empfehlungen, durch die das Wochenende ein besonderes wird.

Für Neugierige: Exklusives im Kunstkraftwerk

Außergewöhnliches Paket am Freitag im Kunstkraftwerk: das Night Tour Special. Quelle: Luca Migliore

Faszinierende Digitalkunst, Geheimnisvolles und ein Trip durch Industriegeschichte und zeitgenössische Kunst stecken im „Night Tour Special“ des Kunstkraftwerks am Freitag. Das Beste aus der „Farnesina Art Experience“ wirft ein breites Panorama der innovativsten Stile und Techniken der digitalen Produktion an die Wände der Location. International arbeitende Kunstschaffende zeigen spannende Beziehungen zwischen Kunst, Wissenschaft, Technologie und Kreativität. Im Anschluss gibt’s eine Überraschung und zum Finale in der Kesselhalle, Saalfelder Straße 8, eine Dokumentation zur Geschichte des Kunstkraftwerks. Dank eines speziellen Sicherheitskonzepts ist es möglich, in fünf Zeitfenstern von 18 Uhr bis Mitternacht jeweils 60 Gäste unterzubringen. Das Ticket gilt für zwei Stunden und kostet 15 Euro, erhältlich unter shop.kunstkraftwerk-leipzig.com.

Für Kulturhungrige: Komödie in der Nato

Smartphones, die einiges offenbaren: Die Inselbühne lüftet „Geheimnisse“ in der Nato. Quelle: Inselbühne

Im vergangenen Sommer packte die Inselbühne „Geheimnisse“ auf der Open-Air-Bühne der Moritzbastei aus, jetzt ist die Komödie nach Motiven des Films „Das perfekte Geheimnis“ indoor zu erleben. Drei Freundespaare treffen sich zu einem gemeinsamen Essen. Es hätte ein schöner Abend werden können – wäre nicht eine verhängnisvolle Idee geboren worden: Alle Telefonate müssen öffentlich geführt, alle Textnachrichten vorgelesen und alle eingehenden Fotos gezeigt werden. Hat doch niemand was zu verbergen, oder? Von wegen! Was als Spaß begann, endet in der Katastrophe. Und die hat in der Regie von Volker Insel manchmal melancholische, meist aber saukomische Momente. Freitag bis Sonntag, jeweils ab 20 Uhr, in der Nato, Karl-Liebknecht-Straße 46. Karten gibt’s im Vorverkauf für 19 Euro/14 Euro bei tixforgigs.com.

Für Sparfüchse: Abschied vom Schnee

Behandelt die Kulturgeschichte des Winters in Leipzig – die Ausstellung „Schnee von gestern“. Quelle: Stadtgeschichtliches Museum Leipzig

Der „Schnee von gestern“ ist ab Montag Schnee von gestern – dann ist die Sonderausstellung des Stadtgeschichtlichen Museums vorbei. Am Sonntag von 10 bis 18 Uhr lässt sich die „Kulturgeschichte des Winters in Leipzig“ im Haus Böttchergäßchen 3 noch einmal nachverfolgen – bei freiem Eintritt, mit öffentlichen Führungen (12 Uhr und 13 Uhr) und Eiskunst-Performance (14 Uhr) plus anschließendem Workshop, für den eine Anmeldung erforderlich ist unter Telefon 0341 9651340 oder per E-Mail stadtmuseum@leipzig.de. Spannend auch: Unter professioneller Einleitung kann im Anschluss an die Performance „No(t)ice“ das Eis der Zukunft selbst ausprobiert werden. Achtung, Schlittschuhe mitbringen! Und danach? Kann der Frühling kommen!

Für die ganz Harten: Punk in der Tank-Bar

Deftiger Punkrock für die Tank-Bar: Die ThekenAthleten kommen. Quelle: Screenshot

Diese Typen hämmern auf die Zwölf, machen keine Gefangenen – und was es da sonst für Bilder von Kerlen gibt, die es besonders rustikal mögen. In diesem Fall geht’s um die Band ThekenAthleten, die am Freitag ihren Punkrock in die Tank-Bar, Jahnallee 52, bringt. Für ihre EP „Glückspilz“ beispielsweise haben „die alten Herren weder Kosten noch Mühen gescheut, euch weiter auf den Sack zu gehen“, wie sie sagen. Es dürfte also ordentlich rumpeln in der Location, in der früher das Revuetheater am Palmengarten residierte. Der Gangart entsprechend wird deftige Küche geboten, zu späterer Stunde legt DJ Darkland auf. Ab 20 Uhr geht’s los. Karten gibt’s für 10 Euro an der Abendkasse.

Für Familien: Digital-interaktives Maltheater

Digital-interaktives Format von und mit Clara Fritsche am Theater der Jungen Welt: „Alt mal kurz!“ Quelle: Ida Zenna

Ist Älterwerden wirklich grau? Welche Farbe hat mein Alter mit vier Jahren? Lebe ich auf einer Linie oder forme ich einen Kreis? Was können Kinder, was Erwachsene längst verlernt haben? Fragen wie diese werden beim Stück „Alt mal kurz!“ vom Theater der Jungen Welt aufgeworfen – und als digital-interaktives Maltheater mit dem Publikum bearbeitet. Mitmachen kann jeder ab 4 Jahren bei Nutzung der Zoom-Software, gemütlich vom Laptop oder Tablet aus. Beginn ist am Samstag um 16 Uhr. Karten, Infos und Anmeldedaten gibt’s auf www.theaterderjungenweltleipzig.de.

Von LVZ