Immer mehr Schäden durch Wildschweine – Jagd kann Problem nicht lösen

Markkleeberg

Ein Blick in den Kees’schen Park oder in betroffene Gärten führte auch in den letzten Tagen unweigerlich zur Feststellung: Sie sind noch da, die Wildschweine.

Auf der Suche nach Lösungen werden die Rufe nach Jägern lauter, von denen eine effektivere und vor allem stärkere Bejagung gefordert wird. Diese aber sehen sich schon jetzt an der Grenze des Machbaren. In Siedlungen ist eine Jagd nicht möglich, was erst vor wenigen Tagen ein Zwischenfall in Österreich zeigte, bei dem ein Querschläger in ein Hotelzimmer einschlug. „Und wenn wir sie im Wald jagen, treiben wir sie von dort möglicherweise erst recht in die Stadt“, befürchtet nicht nur Jäger Peter Winter, der im Markkleeberger Stadtwald auf Pirsch geht.

„Jäger haben keine Schuld“

Auch Andreas Padberg, Forstbezirksleiter im Staatsbetrieb Sachsenforst, sieht die Ursachen nicht im mangelnden Einsatz der Waidmänner. „Sie können helfen, die Entwicklung zu beeinflussen, aber Schuld daran tragen sie nicht.“ Wie hoch die Abschussquoten im Raum Markkleeberg sind, lässt sich vor Abschluss einer Jagdsaison, die zwischen dem 1. April und dem 31. März liegt, nur schwer ermitteln. Das liegt auch an der Struktur der Jagdgebiete, die nicht mit den Ortsgrenzen identisch sind. Das Wild wechselt zwischen privaten Jagdpachten, gemeinschaftlichen Jadgebieten, genossenschaftlich organisierten und den Verwaltungsjadgen des Staatsbetriebes.

Bei Wildschweinen habe allein Sachsenforst im letzten Jahr die größte Zahl seit Bestehen des Staatsbetriebes zur Strecke gebracht, sagt Padberg und stellt gleichzeitig fest, dass die Bestände trotzdem nicht spürbar zurückgegangen sind. So seien im Jagdjahr 2018/2019 in den Verwaltungsjagdbezirken der Neuen Harth inklusive des Bereiches der Erstaufforstung insgesamt 61 Wildschweine erlegt worden.

Eine Entwicklung, die auch die Daten der Unteren Jagdbehörde belegen. Anhand der Aufträge zur Trichinenbeschau kann man hier die Zahl des erlegten Schwarzwilds ermitteln. Demnach wurden im Kalenderjahr 2018 im gesamten Landkreis Leipzig 5499 Wildschweine geschossen. In diesem Jahr wird die Zahl ähnlich hoch sein, ahnt man im Landratsamt.

Auch Passanten treiben Wild in die Siedlungen

Peter Winter verfügt über eine so genannte Jagderlaubnis, unterstützt damit einen Markkleeberger Jagdpächter im Stadtwaldgebiet der Neuen Harth. Beide zusammen haben in dieser Saison neun Wildschweine erlegt. „Das klingt nicht viel, aber viel mehr ist auch nicht drin“, erklärt Winter. Nicht jeder Tag sei zur Jagd geeignet, nicht immer laufe Wild vors Gewehr. „Und dann sind da noch die Menschen. Spaziergänger, Pilzsucher, Jogger oder Herrchen, die mit ihren Hunden Gassi gehen.“ Da verbiete sich nicht nur der Schusswaffengebrauch von selbst, sondern „das ist dann auch gar nicht mehr nötig, weil das Wild schon vorher flüchtet. Oft in siedlungsnahe Gebiete.“

Ein Allheilmittel gegen die Plage gibt es demnach nicht, bestenfalls eine Art Linderung. „Wenn es eins gäbe, hätte man das beispielsweise in Berlin schon längst angewendet“, sagt Wolfgang Kühns, Leiter des Staatsforstbetriebes in Leipzig. Er sieht die besten Chancen im Zusammenspiel vieler Maßnahmen. So könne er sich durchaus vorstellen, dass auch eine Drückjagd vorübergehenden Erfolg zeigen kann. „Das will aber sehr gut vorbereitet sein“, sagt Kühns und stellt die Mitwirkung des Staatsbetriebes in Aussicht, „wenn man an uns herantritt.“

Komposthaufen Teil des Problems

Darüber hinaus seien auch die Grundstückseigentümer gefordert, entsprechende Vorkehrungen zu treffen. So beispielsweise durch sichere Einzäunungen. Die sollten über einen sogenannten Unterwühlschutz verfügen, der mindestens einen halben Meter in die Tiefe reicht. Außerdem muss der Zaun mindestens 1,50 Meter hoch und entsprechend stabil sein.

Nicht zuletzt raten die Jäger den Grundstücksbesitzern, stets heruntergefallenes Obst und vor allem die Komposthaufen im Auge zu haben. Denn wenn die Tafel erst gedeckt ist, dauert es auch nicht lange, bis sich die Gäste einfinden.

Von Rainer Küster