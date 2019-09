Wildschweinplage in Markkleeberg – was ein Jäger dazu sagt

Markkleeberg

Nachdem die Wildschweine im Sommer Markkleeberg heimgesucht, die Rasenflächen im Kees’schen Park und auf dem Golfplatz am Cospudener See ebenso wie so manchen privaten Garten bei der Nahrungssuche umgepflügt hatten, reagierte die alarmierte Stadtverwaltung und erwirkte über die Untere Jagdbehörde für den Bereich Abendsonne Sonderabschussgenehmigungen. Das ist möglicherweise ein Grund dafür, dass sich die Tiere wieder in ihre Reviere im Leipziger Auenwald und in der Neuen Harth zurückgezogen haben. Doch dürfte das Problem damit noch längst nicht ausgestanden sein.

Ansitzzeit dauert 20 Stunden

Im Zuge der Ursachenforschung wurde im Verlauf der vergangenen Stadtratssitzung Kritik an den beiden Jagdpächtern in der Neuen Harth laut. Peter Winter, der von den Pächtern die Jagderlaubnis erhielt, sieht das, insbesondere vor dem Hintergrund der Entwicklung des nachbergbaulichen Waldgebiets, anders. Der Leipziger war bis 2018 zwölf Jahre lang Vorsitzender des Jagdverbandes der Messestadt.

„In der Neuen Harth wird nicht zu wenig gejagt, auch wenn die Strecken zeitweilig gering sind“, betont Winter. Zwar sei das Areal voller Rotten, doch zeigten die sich nicht gerade dann vor seinem Hochsitz, wenn er bei Wind und Wetter darauf warte. Der Mond müsse hell genug leuchten, damit die Sicht gut ist und die Tiere müssten Appetit auf seine ausgelegten Maiskörner haben. Seine Ansitzzeit dauert im Durchschnitt 20 Stunden.

Feierwütige machen Party

Schießen darf Winter nur vom Hochsitz aus, schräg nach unten in die Erde – wegen des sicheren Kugelfangs. Alles andere sei in der Freizeit- und Erholungslandschaft auch viel zu gefährlich, betont er. Die Neue Harth ziehe immer mehr Spaziergänger, Wanderer und Radfahrer an. „Sogar nachts sind immer öfter Menschen unterwegs; feierwütige Jugendliche, die auf Fahrrädern ohne Licht kommen, um nicht gesehen zu werden. Sie veranstalten Partys, schleppen Bier und Musikanlagen in den Wald und entfachen Lagerfeuer“, hat Winter beobachtet. Veranstaltungen am Cospudener See mit erheblichen Geräuschbelastungen hätten ebenfalls Auswirkungen auf das Verhalten des Wildes. An den Wochenenden in den angenehm warmen Monaten, wenn Hochbetrieb herrscht, sei es aussichtslos, auf Jagderfolg zu hoffen.

Siedlungen beeinträchtigen den Lebensraum der Tiere

„Von Wildtieren ist im Entwicklungskonzept nicht die Rede“, betont Winter. Ihnen werde durch neue Siedlungen der Lebensraum genommen. Fernwechsel, die Rotwild und Schwarzwild über viele Jahrzehnte nutzen, um weite Strecken zu überwinden, würden durch den Bau von Straßen unterbrochen. Doch während sich Fledermaus, Feldhase und Fasan verdrängen ließen, passten sich die Schwarzkittel an die neuen Gegebenheiten an – und vermehrten sich.

Großhändler zahlen fürs Fleisch nur noch wenig

Auch die Verwertung des Fleisches ist derzeit problematisch. „Das Erlegen eines Stücks Schwarzwild bedeutet eine Nacht ansitzen, das Stück strecken und in die Kühlung hängen, die Trichinenprobe nach Borna fahren, das Stück drei Tage lang reifen lassen, aus der Kühlung nehmen, es abschwarten und zerlegen, vakuumieren und einfrieren“, zählt der Jäger auf. „Meine Kühltruhen sind jetzt voll.“ Das gelte auch für die Kühlhäuser der meisten Großhändler, die für das Kilogramm Wildschweinfleisch nur noch zwischen 65 Cent und 1,50 Euro auf den Tisch legen. „Früher hieß es: ,Große Schweine, große Scheine‘“, schildert er. Doch das sei längst nicht mehr so, die Preise seien aufgrund des Überangebots im Keller.

Wildwechsel verlaufen entlang der Pleiße

Und obwohl Winter als Jäger seinen Teil dazu beiträgt, die Bestände zu kontrollieren, wirbt er um mehr Verständnis für die Tiere. „Langjährige Weidgenossen, die seit 40 und 60 Jahren in der Harth jagen, kennen die alten Wildwechsel“, berichtet er. Sie verliefen von Nord nach Süd und umgekehrt entlang der Pleiße. Wasserläufe und Seen seien auch Lebensadern für Wildtiere, sagt Winter. Und sie bestünden immer noch, nur wechsele das Wild jetzt in das von den Menschen beanspruchte Gebiet. „Wer zu den wilden Tieren aufs Land zieht, muss mit ihnen leben“, findet der Jäger. Und mit einem Augenzwinkern fügt er hinzu: „Und wer Fuchs und Hase das Zuhause nimmt, darf sich nicht wundern, wenn die die Wildschweine zu Besuch schicken.“

Von Gislinde Redpenning