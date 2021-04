Leipzig

Vor der Abstimmung am Mittwoch im Leipziger Stadtrat gab es noch viele Änderungsanträge zum Wilhelm-Leuschner-Platz.

Zum Beispiel will die AfD-Fraktion erreichen, dass der Entwurf zum Bebauungsplan um ein Verkehrskonzept ergänzt wird. In dem neuen Viertel würden eines Tages 600 bis 700 Menschen wohnen, 1500 Menschen arbeiten und 2000 bis 4000 studieren, erklärte dazu AfD-Stadtrat Udo Bütow. „Bei der hohen Nutzungsdichte ist ein ordnendes Verkehrskonzept wichtig. Es kann festlegen, ob Pflege- und Paketdiensten die Zufahrt zu Tiefgaragen ermöglicht wird. Und verhindern, dass wildes Parken und Kreuzen verschiedener Verkehrsarten zu Konflikten führt und die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum einschränkt.“

AfD für Tunnel zur Markthalle

Weiterhin spreche sich die AfD gegen eine künstliche Verknappung von Auto-Stellplätzen aus. Statt den Parkdruck am südlichen City-Rand noch zu verstärken, könne eine durchgehende Tiefgarage unter allen Baufeldern für Entlastung sorgen, so Bütow. Wie in anderen Städten längst üblich, solle auch am Wilhelm-Leuschner-Platz ein direkter Zugang von der S-Bahn-Station in das mittlere Baufeld mit der künftigen Markthalle ermöglicht werden – durch einen kleinen Tunnel.

So sieht die künftige Nutzungsverteilung auf dem Leuschnerplatz gemäß der aktuellen Planungen des Rathauses aus. Quelle: Patrick Moye

Trotz eines positiven Gutachtens zur Markthalle hat die SPD-Fraktion ihre Bedenken gegen dieses Projekt nicht begraben. Weil die Halle laut Gutachten nur im Zusammenhang mit einem Supermarkt von 1500 Quadratmetern wirtschaftlich sei, solle die Stadt vor der endgültigen Entscheidung noch ein Gutachten zum Einzelhandel in der City und Südvorstadt erstellen lassen. Die Sozialdemokraten befürchten viele leere Ladenflächen infolge der Corona-Pandemie. Dann solle die Stadt auf die Markthalle verzichten. Zudem fordern sie eine „Spürbarkeit“ des früheren Königsplatzes bei der Freiflächengestaltung auf der Westseite des Geländes.

Grüne für „Klimaschutzquartier“

Die Grünen legen besonderen Wert auf ein „Klimaschutzquartier“, wozu unter anderem Holz- oder Holzhybridbauten gehörten, ein Grün- und Artenschutzkonzept für einen „vollständigen Ausgleich“ des derzeitigen Artenbestands und ein Mobilitätskonzept mit dem Ziel „eines autofreien Quartiers“. Eine umfangreiche Dach- und Fassadenbegrünung ist für die Fraktion unabdingbar. Die Freiflächengestaltung auf der Westseite solle vorgezogen und bis 2025 umgesetzt werden, damit vorhandene Arten genug Ausweichquartiere haben, wenn die Masse der Neubauten auf der Ostseite errichtet wird.

Linke legen Wert aufs Wohnen

Die Linke macht konkrete Vorschläge, um die Vielfalt der Händler und Handwerker in der Markthalle zu garantieren und die Händler auf den Wochenmärkten nicht zu benachteiligen. Um dies zu erreichen, könne die Markthalle aus Sicht der Fraktion sogar etwas größer ausfallen als bislang vorgesehen. Wichtig ist den Linken ein großer Kinderspielplatz auf den Freiflächen und eine Ersatzzahlung des Freistaates Sachsen an die Stadt Leipzig: für jene Bereiche, wo das Land entgegen früherer Vereinbarungen nun doch keine Wohnungen errichten wolle. Durch die Zahlungen könne das die Stadt ohne Verluste übernehmen.

Die Erarbeitung des Bebauungsplans hat rund zehn Jahre gedauert. Wenn der Stadtrat am Mittwoch zustimmt, wird der Entwurf im Anschluss zur Bürgerbeteiligung öffentlich ausgelegt.

Von Jens Rometsch