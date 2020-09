Will die SPD Daniela Kolbe ins Leipziger Rathaus holen?

Leipzig

In zwei Wochen stellt sich Thomas Fabian im Leipziger Stadtrat zur Wahl: Der SPD-Politiker bewirbt sich um eine dritte Amtszeit als Sozialbürgermeister. Die Abstimmung ist zwar noch gar nicht gelaufen, doch schon wird über die Nachfolge des heute 64-Jährigen getuschelt.

Denn die vollen sieben Amtsjahre kann Fabian nicht absolvieren. Mit 68 Jahren muss er als kommunaler Wahlbeamter laut sächsischem Beamtengesetz spätestens aus dem Dienst ausscheiden, wahrscheinlich wird er früher gehen.

Tritt mit 64 Jahren noch mal als Sozialbürgermeister an: Thomas Fabian (SPD). Quelle: Kempner

Daniela Kolbe kandidiert nicht wieder für den Bundestag

Wie berichtet, wird in SPD-Kreisen die Leipziger Bundestagsabgeordnete und frühere sächsische SPD-Generalsekretärin Daniela Kolbe (40) für die Zeit nach Fabian gehandelt. Sie hat bereits angekündigt, im kommenden Jahr nicht noch einmal für den Bundestag zu kandidieren – wäre also danach für neue Ämter frei.

An einer öffentlichen Debatte zu der Personalie ist der SPD derzeit jedoch wenig gelegen. Kolbe ist in ihrer eigenen Partei alles andere als unumstritten. Entsprechend deutlich fallen die Reaktionen auf die Personalspekulationen aus. Während die Spitzen von Partei und Fraktion sind bislang dazu nicht äußerten, kommentierte SPD-Stadtrat Heiko Bär am Mittwoch eine potenzielle Kolbe-Nominierung so: „Zur ohnehin erst in einigen Jahren anstehenden Nachfolge von Herrn Bürgermeister Professor Fabian wird sich die SPD-Fraktion zu gegebener Zeit noch mit diversen Namen befassen können. Da die Fraktion dann souverän über ihren Vorschlag entscheiden wird, sind weitere öffentliche Spekulation nicht produktiv.“

Stadtrat Heiko Bär : Interner Auswahlprozess noch völlig offen

Dem internen und bisher auch noch völlig offenen Auswahlprozess werde ausreichend Zeit eingeräumt. Bär: „Insbesondere muss es darum gehen, eine Besetzung mit hoher Qualifikation im Sinne der gesetzlich vorgeschriebenen Bestenauslese zu finden und zu benennen.“

