Willenlose Opfer: Diese Fälle mit K.-o.-Tropfen haben Leipzig bewegt

Leipzig

Der plötzliche Tod einer 15-Jährigen in Leipzig rückt eine teuflische Substanz in den Fokus, die seit Jahren immer wieder ihrer Opfer fordert. Wie berichtet, sollen Ärzte im Magen der Schülerin K.-o.-Tropfen und Amphetamine gefunden haben.

Straftaten, bei denen K.-o.-Tropfen zum Einsatz kommen, um Opfer willen- und widerstandslos zu machen, haben in Leipzig eine lange Geschichte. Vor mehr als zehn Jahren sorgte eine ganze Serie von Fällen für Aufsehen und große Besorgnis. Insgesamt vier Mädchen und junge Frauen – zur Tatzeit 15, 16, 18 und 23 Jahre alt – wurden in den Jahren 2009 und 2010 in verschiedenen Innenstadt-Diskotheken mit präparierten Drinks vergiftet. Anschließend fielen sie laut Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft schwersten Sexualverbrechen zum Opfer.

Doch schon dieses Verfahren offenbarte die große Schwierigkeit: K.-o.-Tropfen sind nicht lange nachweisbar: sechs bis acht Stunden nach der Einnahme im Blut, etwa zwölf Stunden im Urin. In einem Prozess gegen einen Ukrainer und einen Deutsch-Russen sah das Landgericht die ursprünglich vorgeworfene Vergiftung mit präparierten Drinks als nicht erwiesen an. Entsprechend milde fiel das Urteil aus.

Angesichts der Freisprüche wiesen Nebenklagevertreterinnen damals darauf hin, dass Opfer bei Verdacht auf K.-o.-Tropfen und Symptomen wie Bewusstlosigkeit und Erinnerungslücken sofort zur Polizei gehen sollten, bevor sich das Zeitfenster zur Nachweisbarkeit schließt. Deutlich wurde andererseits aber auch: Betroffenen Mädchen und Frauen überlegen angesichts der Umstände sehr genau, ob es überhaupt lohnt, Anzeige zu erstatten.

Akute Lebensgefahr in Diskothek

Ähnliche Fälle ereigneten sich etwa im Juli 2013. Da bezahlten zwei Frauen (21, 23) einen Diskobesuch in der Leipziger City beinahe mit ihrem Leben. Beide wurde laut Polizei mit K.-o.-Tropfen vergiftet. Die Ältere brach bewusstlos zusammen. In akuter Lebensgefahr kam sie in die Notaufnahme. Ihre Freundin war durch den Chemie-Cocktail stundenlang orientierungslos. Mitten in der Nacht wurde sie auf der Toilette gefunden, als die Disko geschlossen werden sollte. Die Ermittler standen vor einem Rätsel, da beide Opfer sich an fast nichts mehr erinnern konnten. Klar war nur: Ihre Drinks hatten sie alle selbst bezahlt, allerdings auch mal in der Nähe der Tanzfläche abgestellt.

Der Fall um die Sängerin Edith Stehfest im Dezember 2020 rückte dann das Thema in die breite Öffentlichkeit. Die Ehefrau des Schauspielers Eric Stehfest („Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, „Let’s Dance“) war als 17-Jährige von ihrem damaligen Drogendealer gezielt mit einer höheren Dosis GBL („Liquid Ecstasy“) bewusstlos gemacht worden. Anschließend vergewaltigte sie der 35-Jährige. Er wurde am Amtsgericht zu drei Jahren und vier Monaten verurteilt.

Die Sängerin nutzte das öffentliche Interesse an dem Gerichtsprozess, um anderen Opfern Mut zu machen. Mittlerweile hätten sich viele Frauen mit ähnlichen Erfahrungen bei ihr gemeldet, sagte Edith Stehfest gegenüber der LVZ. „Bisher war das ein Tabuthema. Nun haben Frauen den Mut, selbst in die Offensive zu gehen, sich Hilfe zu suchen und die Täter anzuzeigen.“

Von Frank Döring