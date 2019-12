Windeln alle? – Leipziger Kita informiert Eltern per App

Leipzig

Um die Erzieher zu entlasten und Arbeitsabläufe zu optimieren, kam Florian Cacalowski, Leiter der Kita „ Spatzennest“ in Leipzig-Schönefeld, auf die Idee, eine Kita-App zu testen. Nun ist die Einrichtung des Internationalen Bundes (IB) nach eigenen Angaben die erste Kita in Ostdeutschland, die alle Verwaltungsabläufe über die App „Stay Informed“ elektronisch mit den Eltern teilt.

Kommunikation wird leichter

„Auf keinen Fall soll die App das persönliche Gespräch mit den Eltern ersetzen“, stellt Cacalowski klar. „Aber sie hilft uns, die Zeit optimaler zu nutzen.“ So könnten die Erzieher nun während der Schlafwache Einladungen zu Elternabenden oder Schließtagen formulieren und sofort allen zugänglich machen. „Entweder als reine Information oder wie bei Elternabenden mit Rückmeldung“, erklärt Cacalowski. In Echtzeit könne der Erzieher zudem sehen, wer die Nachrichten gelesen und wer sich bereits zurückgemeldet hat. „Die Kommunikation mit den Eltern ist so viel leichter“, meint der Kita-Leiter.

Anwendung spart 600 bis 1000 Euro an Druckkosten

Cacalowski ist gelernter Bürokaufmann, hat das Nutzen der App genau kalkuliert. „Wir sparen dadurch zwischen 600 und 1000 Euro im Jahr an Druckkosten“, sagt er. „Und noch viel wichtiger: Zehn Bäume werden dadurch gerettet.“ Zudem hätten die Erzieher durch das effektivere Zeitmanagement mehr Zeit für die Kinder. „Darauf kam es uns vor allem an.“

Allen Erzieherinnen Tablets finanziert

Das Nutzen der App ist für die Eltern einfach: Nach dem Download registrieren sie sich mit der Einrichtungs-ID, die sie zuvor bekommen haben. „Danach können die Eltern ihre Kinder beispielsweise über die Anwendung abmelden oder Schließzeiten und andere Termine direkt in ihren Kalender übertragen“, erklärt Cacalowski. Sind die Windeln alle, gibt’s die Push-Up-Nachricht direkt aufs Handy.

„Es werden aber keine Daten anderer Eltern freigegeben“, so der Spatzennest-Leiter. „Das unterscheidet die App von beispielsweise einer WhatsApp-Gruppe.“ Zudem könnten die Eltern nur mit der Einrichtung, nicht aber mit anderen Eltern kommunizieren, so der Sozialpädagoge. „Die Erzieher können aber Nachrichten an einzelne Eltern oder die ganze Gruppe schicken.“ Um die App tatsächlich nutzen zu können, haben die Eltern der Kita allen Erziehern Tablets finanziert. „Das Feedback ist bisher durchweg positiv“, sagt Cacalowski. Etwa 95 Prozent der Eltern haben sich schon registriert.

Nutzung soll nach Pilotphase ausgebaut werden

„Wir testen das jetzt für ein Jahr als Pilotprojekt“, erklärt Sabina Urbanska, die zuständige Mitarbeiterin des IB für Produktentwicklung und Öffentlichkeitsarbeit. „Weil uns die App mehr Zeit für die Kinder gibt, erhöhen wir quasi unseren eigenen Betreuungsschlüssel.“ Deshalb sei die Anwendung eine Option für andere Kitas des IB. „Im Grunde ist das eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten“, so Urbanska. „Die Abläufe für das Team werden an die Bedürfnisse der Eltern und Kinder angepasst, verbessert.“ Deshalb sei zu erwarten, dass die Nutzung nach der Pilotphase ausgebaut werde.

Die Kosten richten sich nach der Kita-Größe und betragen bei der IB-Einrichtung in der Poserstraße mit 65 Krippen- und 103 Kindergarten-Kindern 63 Euro im Monat. „Gemessen an dem, was wir dafür einsparen und an Zeit wieder an die Kinder geben können, ist das auf jeden Fall rentabel“, so Cacalowski. Und nebenbei werde noch etwas für die Nachhaltigkeit getan.

Von Linda Polenz