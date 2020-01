Winter adé! Keine Aussichten auf Schnee in Leipzig

Leipzig

Von „Schneeflöckchen, Weißröckchen“ ist derzeit in Leipzig und Umgebung nicht viel zu sehen. „Eine Schneedecke können wir im Januar nicht mehr erwarten“, sagt Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst. Es könnten noch vereinzelt Schneeflocken durch die Luft tanzen, aber wirklich weiß werde es im ersten Monat des neuen Jahres nicht mehr. Zum Wochenende solle es zwar etwas kälter werden, erklärt der Meteorologe. Aber schon ab Mitte nächster Woche würden die Temperaturen wieder steigen. Auf Schnee sei nur noch im Mittelgebirge zu hoffen: „Die Niederschläge präsentieren sich auch erst ab einer Höhe von 600 bis 700 Metern als Schnee.“

Die Messwerte für die ersten 13 Tage im Januar 2020 zeigen Temperaturen, die im Durchschnitt um 4,5 Grad höher liegen, als das Klimamittel in den Jahren von 1961 bis 1990. „Eigentlich war eine Mitteltemperatur von -0,4 Grad Celsius zu erwarten“, so Oehmichen. Stattdessen habe die durchschnittliche Temperatur der ersten Januartage über vier Grad erreicht. Die hohe Differenz sei aber mit den äußerst kalten 1960er Jahren zu erklären, so der Meteorologe. „Auch zu jüngeren Vergleichsmitteln sehe es nicht viel anders aus“, sagt Oehmichen. So betrage die Abweichung zu dem Klimamittel von 1980 bis 2010 plus 3,9 Grad.

Wärmster Januar vor 13 Jahren

Dennoch ist es nicht der wärmste Januar, der in Leipzig verzeichnet wurde. „Seit Beginn der Messungen am Flughafen in Schkeuditz im Jahre 1972 hatten wir den wärmsten Januar vor 13 Jahren, also 2007“, so der Meteorologe. Da sei in der Messestadt eine Mitteltemperatur von 5,3 Grad Celsius errechnet worden, was gegenüber dem Klimamittel von 1961 bis 1990 um 5,7 Grad und gegenüber dem von 1980 2010 um 4,8 Grad zu warm gewesen sei, erklärt Oehmichen. Ob dieser Rekord noch bis zum Ende des Monats überboten würde, sei aber noch nicht abzuschätzen.

Von Elena Boshkovska