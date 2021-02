Winterdienst: Das sagt Leipzigs Stadtreinigung zur massiven Kritik

Leipzig

Einerseits hatten am Montag viele Leipziger Verständnis für die deutlich eingeschränkte Nutzbarkeit der Straßen in der Messestadt. Wer selbst lange brauchte, um das eigene Auto aus den Schneemassen zu schälen, wird im Anschluss keine krümelfrei gefegten Fahrbahnen erwartet haben.

Andererseits hagelte es auch Kritik am Winterdienst der kommunalen Stadtreinigung. „So ein Versagen gab es nicht mal im Sozialismus“, schimpfte zum Beispiel Uwe Müller aus Schleußig. „Wie soll ein Arzt zum Herzinfarkt kommen, wenn keine Straße frei ist?“ Die Schulstraße in Mölkau war nur eine von vielen, die bis zum Unterrichtsbeginn am ersten Schultag nach den Ferien nicht geräumt wurde. In der Folge fiel der Präsenzunterricht in Leipzig am Montag fast flächendeckend aus. Unter anderem in der Wundt- und Marschnerstraße, Maximilian- und Jahnallee bildeten sich lange Staus. Autobahnabfahrten wie Leipzig-Mitte und Leipzig-West waren blockiert, weil Lkw in den Kurven liegenblieben. 50 Unfälle wegen Glätte und Schnee registrierte Leipzigs Polizeidirektion.

Anzeige

Stets im Doppelpack sind die.großen Winterdienstfahrzeuge in Leipzig unterwegs – wie hier an der Erich-Zeigner-Allee. Quelle: Kempner

Dennoch zeigte sich Betriebsleiter Thomas Kretzschmar recht zufrieden mit dem bisherigen Einsatz der kommunalen Stadtreinigung. „Wir waren vorbereitet und nicht überrascht. Unsere Kolleginnen und Kollegen sind seit Samstag im permanenten Winterdiensteinsatz, arbeiten an der Belastungsgrenze.“

Alle Leipziger Haupttrassen würden ständig beräumt

In der Nacht zum Montag seien noch mal 19 Zentimeter Neuschnee in Leipzig dazugekommen. Schon letzte Woche habe man alle dafür in Betracht kommenden Fahrzeuge der Stadtreinigung auf den Einsatz zum Schneeräumen umgerüstet. Seit dem ersten größeren Flockenwirbel würden ständig alle Trassen des Leipziger Hauptstraßennetzes abgefahren – und zwar jeweils mit zwei Schneepflügen hintereinander. „Anders wäre die große Menge nicht von der Fahrbahn zu bringen.“

Zu den wichtigsten Magistralen, die seit Samstag immer wieder geräumt werden, gehörten der Ring, die Jahnallee, Karl-Liebknecht-, Georg-Schumann-, Lützner Straße, Delitzscher, Merseburger, Georg-Schwarz-, Max-Liebermann-Straße und die Maximilienallee. Insgesamt umfasst die Liste der vom Leipziger Winterdienst zu streuenden und zu räumenden Straßen 15 Seiten. Die Nebenstraßen gehören gemäß Stadtratsbeschluss aber nicht dazu.

Tauwirkung des Feuchtsalzes lässt allmählich nach

„Geräumt heißt nicht, dass es im Anschluss dort keine Schneedecke mehr gibt“, betonte Kretzschmar. Dergleichen wäre mit der technischen Ausrüstung des städtischen Eigenbetriebes unmöglich. Zudem lasse die Tauwirkung des auf den Leipziger Magistralen versprühten Feuchtsalzes (eine Flüssigkeit mit 30 Prozent Salz) bei mehrfacher Anwendung hintereinander nach.

Auch in der Gerberstraße regierte am Montagvormittag ein langer Stau – Ursache war neben den Schneemassen ein liegengebliebener Lkw. Quelle: Kempner

Dennoch sorgten permanent 23 Fahrzeuge mit Schneeschiebern und Streutechnik, acht Großkehrmaschinen (mit Pflug, aber ohne Streutechnik) sowie elf Transporter für das von Hand schippende Personal dafür, dass Leipzigs Straßen passierbar bleiben. „Durch die starken Windböen sahen viele Straßen nur oftmals schon nach wenigen Minuten so aus, als ob dort niemand geräumt hat. Aber das stimmt nicht.“

Keine weiteren Technik- oder Personalreserven

In den Ortsteilen am Stadtrand werde der Leipziger Winterdienst ausgezeichnet von zwei privaten Unternehmen unterstützt. Zudem hielten 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Grünflächenamtes die Promenaden in den Parks frei.

LVZ Direktabnahme Immer freitags um 16 Uhr gibt es aktuelle News rund um RB Leipzig in allen Wettbewerben. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Thomas Kretzschmar ist Erster Betriebsleiter der Leipziger Stadtreinigung. Quelle: Kempner

Weitere Reserven habe die Stadtreinigung nicht, auch keine Schneeketten für ihre eigenen Fahrzeuge. Dennoch blickte der Betriebsleiter optimistisch auf die nächsten Tage. Laut den Meteorologen werde es nicht mehr so viel Neuschnee und vor allem weniger Wind in Leipzig geben. „Jedoch taut der Schnee nicht von allein weg“, sagte er. „Es bleibt knackekalt und der Winterdienst damit weiter immer gefragt.“

Von Max Hempel und Jens Rometsch