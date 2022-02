Leipzig

Dass sich die Leipziger Innenstadt eines Tages in eine Ski- und Snowboardpiste verwandeln würde, das hätten wohl selbst die größten Wintersportfans der Stadt als Träumerei abgetan. Leipziger Tieflandsbucht und Skipiste – das passt schließlich nicht zusammen. Umso ungläubiger mussten wohl alle Leipzigerinnen und Leipziger geschaut haben, als vor einem Jahr genau das passierte: Der Markt verwandelte sich in das Habitat eines Snowboardfahrers.

Die Bilder gingen durch ganz Deutschland und wurden sogar international verbreitet: Ein Mann gleitet auf seinem Snowboard über Schneemassen hinweg, mitten in der leeren Leipziger City. Weil es in der besagten Tieflandsbucht allerdings keine großen Hügel gibt, übernahm ein mehrere hundert PS starker Motor das, wofür im Gebirge sonst die Natur sorgt: ordentlich Antrieb. Der Snowboarder hängte sich hinten an eine Mercedes G-Klasse. Eine Aktion, die im Netz kritisiert und gefeiert wurde – und auch noch nach einem Jahr Fragen offen lässt. Wie kam es dazu?

Der Sohn ist selbst Snowboard-Lehrer

Alles sei ein „einmaliger Zufall gewesen“, sagt Snowboardfahrer Kay heute. Seinen vollen Namen nennt er im Gespräch mit der LVZ nicht, im Vergleich zum Vorjahr wagt er sich aber etwas aus der Deckung. Damals gab er nur vollkommen anonym Interviews.

„Dass der viele Schnee an einem freien Sonntag fiel und der Marktplatz durch den Lockdown auch noch leer war – das gibt es wohl nur einmal“, sagt er nun. Als der Schneefall angekündigt wurde, wollte er es zunächst kaum glauben. „Am Abend davor sah es jedenfalls nicht so aus, als würde es schneien.“ Trotzdem trommelte der Leipziger seine Freunde in einer WhatsApp-Gruppe zusammen, um „für den Fall der Fälle“ einen Treffpunkt auszumachen, wie er berichtet. Mit dabei sei auch sein Sohn gewesen, der selbst als Snowboard-Lehrer tätig ist.

Video kursiert deutschlandweit in sozialen Netzwerken

Als am Sonntagmorgen dann tatsächlich Schnee liegt, trifft sich die Gruppe in der Leipziger Innenstadt. „Ich habe mich natürlich gefragt: Darf ich das überhaupt? Und machst du das jetzt wirklich?“ Am Ende steigt Kay auf sein Brett, „mit einem komischen Gefühl, als wir vom Augustusplatz auf die Grimmaische Straße einbogen sind“, wie er heute sagt. „Ich hatte im Hinterkopf: Was, wenn das jemand nachmacht und zu Schaden kommt?“

Seine rasante Fahrt in der Leipziger City und am Völkerschlachtdenkmal wird von einem Freund gefilmt, der als Videoproduzent tätig ist, der fertige Clip landet noch am Abend auf YouTube. Auch ein Fotograf kommt zufällig des Weges.

Die Stadtreinigung schaut zu

Im Anschluss sei alles ganz schnell gegangen: Am nächsten Morgen hätten sich diverse Redaktionen gemeldet, um Interviews gebeten. Dass das Video eine solche Bekanntheit erlangte, habe ihn am Ende aber selbst überrascht. „Ich glaube, man hätte an diesem Tag auch eine Herde Elefanten über den Marktplatz treiben können“, sagt der Leipziger.

Möglichen Konsequenzen sei er sich nach eigener Aussage durchaus bewusst gewesen. 20 Euro Bußgeld werden beim Fahren in einer Fußgängerzone fällig – vorausgesetzt, es wird niemand gefährdet. Eine Gefahr für Unbeteiligte habe sowieso nicht bestanden, versichert der Snowboarder. So beobachteten auch zwei Schaulustige der Stadtreinigung das Geschehen nur mit reichlich Entfernung – und filmten es mit ihren Handys.

Von Florian Reinke