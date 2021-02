Wintereinbruch: Zustellung der LVZ eingeschränkt

Leipzig

Der starke Schneefall hat auch Auswirkungen auf Ihre LVZ: Leider sind am Montag auch unsere Zustellerinnen und Zusteller bei der Wetterlage nur schwer vorangekommen – in einigen Gebieten in den Landkreisen konnten wir die gedruckte LVZ gar nicht zu Ihnen bringen. Die Gehwege und Straßen waren mitunter nicht oder nur schwer passierbar. Die Zustellerinnen und Zusteller liefern die Zeitungen – soweit möglich – im Laufe des Tages nach.

Derweil können alle Abonnentinnen und Abonnenten die LVZ vom Montag, 8. Februar, kostenlos im E-Paper lesen: Mit der E-Paper-App oder hier auf LVZ.de unter „E-Paper lesen“ im Navigations-Menü haben wir das Angebot freigeschaltet. Viel Freude mit der Lektüre! Bei weiteren Fragen melden Sie sich gerne bei unserer Service-Hotline unter (0800) 2181 – 020.

Hier geht es zum E-Paper:

https://epaper.lvz.de/

https://dazepaper.lvz.de/

https://ovzepaper.lvz.de/

https://oazepaper.lvz.de/

Wir danken für Ihre Geduld und Ihr Verständnis!

Ihre

LVZ-Redaktion

