Das Schneechaos hat auch die Leipziger Notfallrettung kalt erwischt: Der Rettungsdienst war zum Wochenstart im „Dauereinsatz“, teilte die Branddirektion am Montagnachmittag mit. Das Einsatzaufkommen sei doppelt so hoch wie sonst gewesen – in der Folge wurden zwei zusätzliche Rettungswagen in Betrieb genommen. „Mehrfach mussten auch Rettungs- und Krankentransportwagen, die sich festgefahren hatten, durch die Feuerwehr befreit werden“, so die Branddirektion.

Auch Rettungswagen bleiben stecken

Die Auswirkungen bekamen die Krankenhäuser direkt zu spüren. Eine Sprecherin des Klinikums St. Georg schilderte, dass Krankenwagen am Montagmorgen Probleme beim Durchkommen gehabt hätten. Schlimmeres konnte durch eine konzertierte Aktion offenbar verhindert werden: „Eine Patientin mit Herzbeschwerden wurde mit der Polizei gebracht“, so die Sprecherin. Am späten Nachmittag habe sich das Einsatzgeschehen weitgehend normalisiert.

Aus dem Sankt-Elisabeth Krankenhaus kamen mahnende Stimmen: „Bitte lasst die Räder zu Hause stehen“, appellierte die Leiterin der Notfallambulanz, Dr. Nadine Haberhausen. Es seien vor allem gestürzte Patienten behandelt worden. Der Großteil der Bevölkerung habe unnötige Wege allerdings vermieden.

Erste Menschen mit Erfrierungen eingeliefert

Ein weiteres Krankheitsbild erläuterte Professor André Gries, Leiter der Notfallaufnahme der Uniklinik, gegenüber dieser Zeitung. So habe es auch vereinzelt Patienten mit Unterkühlungen gegeben. Die Lage sei aber gut beherrschbar. Im Wochenverlauf befürchtet er allerdings eine Zuspitzung: Es könnten Unfälle als Folge von Fehleinschätzungen im Straßenverkehr entstehen – zumindest wenn es auf den Straßen Blitz-Eis geben sollte.

Dreistündige Wanderung zur Arbeit

Straßen- und Nahverkehr waren am Montag regelrecht lahmgelegt – für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klinikums St. Georg ein Grund, mit Improvisationsgeist auf sich aufmerksam zu machen: Eine Angestellte der Klinik für Infektiologie sei „bereits um fünf Uhr aus dem Süden der Stadt losgelaufen, damit sie um acht Uhr im Klinikum sein konnte“. Auch Fahrgemeinschaften seien gebildet worden. Das Klinikum sieht darin „ein Beispiel für den enormen Einsatz“ der Mitarbeitenden.

