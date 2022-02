Leipzig

„Sensationell“, „sagenhaft“, „sehr schön geworden“ – die ersten Besucherinnen und Besucher bestaunten am Freitag Mittag das neue Aquarium im Leipziger Zoo und waren sichtlich begeistert. Pünktlich zum Beginn der Winterferien steht das Haus nach drei Jahren Umbau nun wieder offen. „Eigentlich sollte es ein Weihnachtsgeschenk an die Leipziger werden, aber wegen Corona mussten die Tierhäuser im Dezember geschlossen bleiben“, bedauerte Zoochef Jörg Junhold.

Eine besondere Attraktion ist der Unterwassertunnel mit seiner Überkopf-Panoramascheibe. Quelle: André Kempner

Neue Arten von Quallen, Rochen, Seepferdchen

Vom alten Aquarium ist fast nichts mehr übrig – bis auf die denkmalgeschützte historische Fassade von 1910 und die Fassade des Ringbecken-Anbaus von 1992. Dahinter ist ein kompletter Neubau entstanden. 3000 Tiere wurden während der Bauarbeiten ausquartiert und teils innerhalb des Zoos, teils in andere Zoos umgesiedelt. Vom seitlich verlegten Eingang über die Schaubecken bis zur Treppe ist nun alles neu.

Hinzugekommen sind mehr als 80 Arten, darunter solche, die bisher noch nicht in Leipzig zu sehen waren, wie Pazifische Ohrenquallen, Kuhnasen-Rochen oder Tigerschwanz-Seepferdchen. Auf dem neu gestalteten Aquariumsvorplatz ist eine Koi-Teichlandschaft entstanden, ab und zu tauchen dort Kois in einem 2,30 Meter hohen Zylinder nach oben, als ob sie nach den Zuschauern Ausschau halten.

Panoramascheibe, Unterwassertunnel, Mitmach-Stationen

Auch Oberbürgermeister Burkhard Jung steckte im Nemo-Becken seinen Kopf in die Besucherkuppel. Quelle: André Kempner

Neu ist auch das inhaltliche Konzept. Die Besucherinnen und Besucher kommen gewissermaßen in der Tiefsee an, sehen als erstes Salzwasserbewohner. Danach betreten sie eine Art U-Boot. Gefühlt liegen sie mit dem U-Boot in einem überfluteten südamerikanischen Tropenwald und können durch die Überkopf-Panoramascheibe die Unterwasserwelt beobachten. Nach Verlassen des U-Boots sind die Gäste dann im Süßwasserbereich angekommen.

Unterhaltsam sind die Mitmach-Stationen: So kann man im Nemo-Becken seinen Kopf in eine gläserne Kuppel stecken und befindet sich mitten unter den Fischen. An einer anderen Station kann man sich bis in 6000 Meter Tiefe kurbeln und sieht Bilder und Filmaufnahmen über die Lebewesen in diesen Meeresschichten.

Ein Jahr Bauverzug und erhebliche Mehrkosten

Das Aquarium hat einen neuen Eingang bekommen. Auch die Treppe im Ringbecken ist neu. Quelle: André Kempner

Der Umbau des Aquariums hat 2019 begonnen. „Die Wände waren durch das Salzwasser stark geschädigt, die Technik veraltet und verschlissen“, berichtete Zoodirektor Junhold. Schnell wurde klar, dass es mit der Sanierung des alten Bauwerks nicht getan war und ein Komplettabriss nötig wurde. Unter anderem durch die Corona-Pandemie verzögerte sich der Umbau um ein Jahr und verursachte erhebliche Mehrkosten. Am Ende wurden es nicht zehn Millionen Euro wie geplant, sondern 12,5 Millionen Euro.

„Der Zoo ist eines der liebsten Herzstücke der Leipzigerinnen und Leipziger, das Geld ist hier gut angelegt“, sagte Oberbürgermeister Burkhard Jung bei der Eröffnung. Der Freundes- und Förderverein des Zoos beteiligt sich an den Kosten mit 2,5 Millionen Euro, als großzügige private Unterstützer gab ein betagtes Leipziger Ehepaar 100 000 Euro dazu. In den nächsten zwei Jahren folgt der Umbau des angrenzenden Terrariums, das bereits leer geräumt ist. Damit werden im Gebäudekomplex Aquarium/Terrarium insgesamt 16 Millionen Euro verbaut.

Endspurt beim „Zoo der Zukunft“

In den vergangenen zwei Jahrzehnten ist der Zoo Leipzig komplett umgekrempelt worden. 16 neue und naturnahe Anlagen sind seit 2001 eröffnet worden, rund 200 Millionen Euro wurden ausgegeben. Mit „Feuerland“ und den Asiatischen Inselwelten stehen die letzten beiden Projekte des Masterplans noch aus. „Feuerland“ ist bereits im Bau und soll 2023 eröffnet werden, die Asiatischen Inselwelten folgen bis 2025. Danach ist der Umbau zum „Zoo der Zukunft“ abgeschlossen.

