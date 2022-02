Leipzig

Endlich beginnen die Winterferien! Die Schulkinder und Jugendlichen dürfen sich auf zahlreiche Freizeitangebote in soziokulturellen Zentren, in den Leipziger Museen und auf den Kunsteisbahnen der Messestadt freuen.

Eisiges Vergnügen für Kufenstars

Eisbahn im Zoo: Im Konzertgarten des Leipziger Zoos lädt ab Sonnabend täglich von 9 bis 17 Uhr eine Kunsteisbahn zum Wintervergnügen auf Kufen ein. Schlittschuhe können für 4 Euro ausgeliehen werden. An den Wochenenden und donnerstags zeigt der Leipziger Eissport-Club mit Show-Trainingseinheiten Einblicke in die Sportarten Eiskunstlauf und Eishockey. Außerdem gibt es Schnupperkurse für alle Interessenten. Für alle Schlittschuhlaufende gilt 2G-plus.

Die Eisfläche im Kohlrabizirkus (Eiszirkus) lockt zum Schlittschuhlaufen. Quelle: André Kempner

Spaß im Eiszirkus: Täglich ab 12 Uhr öffnet in den Winterferien der Eiszirkus, die Spiel- und Trainingsstätte der Icefighters im Kohlrabizirkus, seine Türen zum Eislaufen für jedermann. Schüler im Alter von sechs bis 16 Jahren zahlen für zwei Stunden vier Euro, für jede weitere Stunde zwei Euro. Die Familienkarte für zwei Erwachsene und zwei bis vier Kinder kostet 15 Euro. Schlittschuhe und Gleitschuhe werden für drei Euro ausgeliehen. Aktuell gilt die 2G-Plus-Regelung und FFP2-Maskenpflicht in der Halle.

Bitte beachten: Zugangsregelungen für die Ferien Laut Sächsischem Staatsministerium für Kultus gilt: Für Kinder und Jugendliche, die der Testpflicht nach der Schul- und Kita-Coronaverordnung in der Schule unterliegen, ist in § 3 Abs. 4 der Sächsischen Corona-Notfall-Verordnung eine Ausnahme geregelt. Sie müssen keinen Testnachweis vorlegen. Dies gilt auch während der Ferien. Bitte informieren Sie sich vorm Besuch der Kultur- und Freizeitstätten über die individuellen Zugangsrichtlinien in den Häusern. Aufgrund eines erhöhten Infektionsrisikos fordern die viele Einrichtungen einen tagesaktuellen Test!

Runden drehen am Paunsdorf Center: Ein erschwinglicher Spaß auf dem Eis wartet auf dem Parkplatz vorm Haupteingang des Einkaufstempels im Stadtteil Paunsdorf auf die Ferienkinder. Die Erwachsenen zahlen für eine Tageskarte vier Euro, die Kinder bis 16 Jahre drei Euro. Schlittschuhe gibt es vor Ort für drei Euro. Bitte beachten: Für Kinder bis zum zwölften Lebensjahr gilt Helmpflicht (Ausleihe vor Ort für 2,50 Euro möglich). Eiszeiten: Montag bis Donnerstag von 10 bis 20 Uhr, sonntags von 11 bis 19 Uhr. Für Erwachsene gilt die 2G-Regel (mit Personalausweis).

Sportlich durch die Ferien

Auf zur Parkallee: Der im Dezember neu eröffnete Skatepark Grünau „Parkallee“ lässt das Herz aller Freunde der Roller-, Inliner-, Skateboard- und der BMX-Szene höherschlagen. Beim Sport im Freien gilt Abstand halten!

Hier wird eingeheizt: Das Soziokulturzentrum „Heizhaus“ Alte Salzstraße 63, 04209 Leipzig, bietet Ferienkurse an: Beim „Fit with Fun“ geht es um Sportarten, die den Jüngsten auch Spaß machen, und beim Skateboard-Workshop sind nur Mädchen eingeladen. Einlass gibt es nur mit tagesaktuellem Test!

Ab aufs Trampolin: Bei schlechtem Wetter verspricht das Jump House in der Markranstädter Straße 8a, 04229 Leipzig einen Riesenspaß auf großen Indoor-Sprungflächen und Parcours. Öffnungszeiten vom 14. bis 27. Februar montags bis sonntags 10 bis 19 Uhr. Hier gilt: Kinder und Jugendliche, die der Testpflicht nach der Schul- und Kita-Coronaverordnung in der Schule unterliegen, müssen während der Winterferien keinen Testnachweis vorlegen.

Tierische Erlebnisse

Streichelzoo mit über 100 Tieren: Die Haustierfarm im Wildpark, die über 13 000 Quadratmeter misst, ist täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet (Achtung: wetterabhängig). Der Zugang erfolgt mit 3G-Nachweis. Eintrittspreise: Erwachsene zahlen 8, Kinder bis zwölf Jahre 4 Euro Eintritt. Das Reiten auf Ponys und Kamelen kostet extra.

Guanako-Jungtier Roland, das am 2. Februar zur Welt kam, ist in der Erlebniswelt Südamerikas zu bestaunen. Quelle: Zoo Leipzig

Wintertouren mit den Zoolotsen: Der Leipziger Zoo lädt samstags, dienstags und donnerstags von 10.30 bis 11.30 Uhr zu informativen Rundgängen mit den Zoolotsen ein. Der Eintritt kostet 8 Euro pro Person (ab sechs Jahre). Eine Vorab-Buchung der Tourentickets ist online hier möglich. Pro Termin können maximal 10 Personen teilnehmen. Es gilt die 2G-Regel.

Billard, Breakdance und Geocashing

Schnuppern, Sport und Spiel: Für alle, die kreativ sein oder sich bewegen wollen, ist das Winterferienangebot des Soziokulturellen Zentrums Anker genau das Richtige. Im Leipziger Norden werden Turniere im Billard und FIFA sowie ein Minecraft-Bauwettbewerb ausgetragen. Wer lieber draußen sein und Neues entdecken will, der geht auf einen Tagesausflug zum Kletterturm in Mockau oder erlebt Abenteuer beim Geocashing im Stadtteil Möckern. Auch in Sport- und Tanzkurse kann reingeschnuppert werden: Das Angebot reicht von Breakdance über Taekwondo bis zu Theater und Schauspiel. Mehr Infos unter Telefon 0341/9128327.Anker, Renftstraße 1, 04159 Leipzig. Es gilt 3G für alle Veranstaltungen.

Viel los im Leipziger Osten

Workshop, Werkstatt und Schneekugeln: Die Kinder- und Jugendkulturwerkstatt JOJO in Reudnitz hält für alle Altersklassen vielfältige Ferienbeschäftigungen bereit. Wer Lust hat, in einem selbst aufgebauten Tonstudio mit Geräuschen und der Stimme Musik zu kreieren oder die Fähigkeit zu erlernen, sich auf einer Bühne zu bewegen, der sollte die Chance nutzen. Für alle Angebote ist eine Anmeldung unter kontakt@jukuwe-leipzig.de erforderlich. Kinder- und JugendKulturWerkstatt JOJO, Riebeckstraße 51 a, Hofeingang, 3. OG, 04317 Leipzig. Infos unter Telefon 0341/877 55 07. Für die Teilnahme wird ein aktueller Testnachweis oder der Impfnachweis benötigt. Während der Veranstaltungen besteht Maskenpflicht.

Ab ins Museum

Ihr eigenes Winterwunderland können die Ferienkinder im Stadtgeschichtlichen Museum in der aktuellen Ausstellung „Schnee von gestern?" bauen. Quelle: Markus Scholz

Kein Schnee von gestern: Auch ohne Schnee vor der Haustür lädt das Stadtgeschichtliche Museum zum Schneestöbern ein. Kinder können eine Lesung im Iglu in der Ausstellung „Schnee von gestern?“ verfolgen oder ihr eigenes Winterwunderland bauen. Eine Voranmeldung ist unter Tel. 0341/9651340 oder stadtmuseum@leipzig.de erforderlich. Für die Veranstaltungen gilt: Kinder unter 18 Jahren müssen einen tagesaktuellen Test vorlegen, für Erwachsene gilt die 2G-Regel.

Entdeckungsreisen: Das Kinder- und Jugendmuseum „Unikum“, Zschochersche Straße 26 in 04229 Leipzig, lädt ab 12. Februar zum Mitmachen ein. Zu entdecken gibt es neben interaktiven Ausstellungen zum Thema Geld und Rätselhaftes auch eine Hörspielreise zum Leben von jüdischen Familien. Öffnungszeiten Museum und Café: Montag 14 bis 18 Uhr, Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr. Im Haus gilt die 2G-Regelung, ausgenommen Schüler und Jugendliche unter 18 Jahren, die als getestet gelten.

Von Regina Katzer