Tipps für Kids - Winter- und Freizeittipps: Was ist in der zweiten Ferienwoche in Leipzig los?

Die zweite Winterferienwoche steht bevor: Die Kinder dürfen sich auf eine abwechslungsreiche Woche in Leipzig freuen. Ob beim Spiel in der Sporthalle, auf dem Eis oder im Theaterzelt, überall ist gute Laune garantiert.