Dresden/Leipzig

Sachsen wird die Erstaufnahmeeinrichtung im Leipziger Stadtteil Mockau erweitern, um auf die Aufnahme weiterer Geflüchteter aus der Ukraine vorbereitet zu sein. Entsprechende Schritte kündigte die Präsidentin der Landesdirektion Sachsen, Regina Kraushaar in Dresden an. Bis zum Wochenende würden voraussichtlich winterfeste Zelte auf dem Gelände der Aufnahmeeinrichtung aufgebaut. Zudem sollen am Dienstag oder am Mittwoch weitere Unterbringungskapazitäten in der Region um Mockau zur Verfügung gestellt werden. Details nannte Kraushaar nicht.

Zentrale Aufnahme in Leipzig

Die Landesregierung will erste Geflüchtete aus der Ukraine in dieser Woche auf die Landkreise und kreisfreien Städte verteilen. In Sachsen wurden bislang 1422 registriert. Die Leipziger Erstaufnahmeeinrichtung ist mittlerweile die zentrale Unterbringung für ukrainische Flüchtlinge. Man habe sich dazu entschlossen, um Konflikte mit anderen Gruppen Geflüchteter zu vermeiden, sagte Kraushaar. Im Gegensatz zu den Ukrainern, die schon einen Schutzstatus genießen, müssten diese wegen der Wohnsitzauflage länger in der Aufnahmeeinrichtung bleiben.

Noch 550 Plätze frei

Aktuell sind in der Leipziger Aufnahmestelle noch 550 Plätze verfügbar. Wie viele Ukrainer über private Initiativen untergekommen sind, kann der Freistaat momentan nicht sagen. Kraushaar nannte es „gut“, dass viele Geflüchtete auf diesem Weg unterkämen. Die teils stark Traumatisierten könnten so die Durchgangsstation Erstaufnahmeeinrichtung vermeiden.

„Da kommt noch einiges auf uns zu“

Prognose, wie viele Ukrainerinnen und Ukrainer künftig erwartet werden, gibt es nicht. Innenminister Roland Wöller (CDU) rechnet allerdings mit weiteren Geflüchtete, wenn die humanitären Korridoren in der Ukraine eingerichtet worden seien: „Da kommt noch einiges auf uns zu.“ Kraushaar sagte: „Es werden noch deutlich mehr kommen. Davon gehen wir aus.“

Von kol