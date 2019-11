Cheryl Shepard und Bernhard Bettermann singen, essen, lesen mit Fans

Leipzig

Vorspeise, Hauptgang, Dessert – welcher Gang wird wohl der köstlichste werden? Vielleicht eher die „Zwischengänge“ mit Cheryl Shepard und Bernhard Bettermann? Die beiden Schauspieler aus „In aller Freundschaft“ widmen sich am Abend vorm Zweiten Advent ganz und gar ihren lieben und treuen Fans in Leipzig. Im Gohliser Schlösschen „servieren“ sie am 7. Dezember ihr neues Programm „ Winterzauber und Weihnachtsfreude“.

Gemeinsam am gedeckten Tisch

„Wir sitzen mittendrin am gedeckten Tisch, essen mit unseren Gästen, beantworten Fragen und sind für Fotos und Autogramme da“, versichert die in Leipzig lebende Cheryl Shepard. Mit Bernhard Bettermann verbindet sie eine lange Freundschaft und zwölf gemeinsame Jahre in der ARD-Serie „In aller Freundschaft“, wo sie sogar ein Paar spielten. Erfahrungsgemäß hören sie von den Fans dann bestimmt wieder ein „Schade“, dass „Frau Doktor Eichhorn“ nicht mehr in der Serie dabei ist. Seit mehreren Jahren treten Cheryl Shepard und Bernhard Bettermann gemeinsam mit musikalischen Lesungen rund um Felix Mendelssohn Bartholdy und dessen Schwester Fanny Hensel auf. Dafür reisen viele Gäste sogar aus Hannover, Stuttgart, Heidelberg oder Dresden an.

Vierhändig am Klavier

Für das neue Programm haben die beiden ihre liebsten Winter- und Weihnachtsgeschichten, Gedichte und Kompositionen zusammengetragen. Es wird gemeinsam gesungen und vierhändig Klavier gespielt. Das übernehmen die Pianisten Konstanze Hollitzer und Christian Hornef.

Abstecher ins Vogtland

Das Programm ist für Leipzig einmalig, die Tickets kosten 79 Euro (inklusive Menü und einem Glas Prosecco), Bestellung unter Telefon (0341) 56147205 oder restaurant@gohliser-schloss.de. Nur die musikalische Lesung, ohne das Drei-Gänge-Menü, gibt es am 21. Dezember noch mal im Neuberinhaus in Reichenbach (Vogtland). Tickets im Vorverkauf kosten dort 17,95 Euro, Telefon (03765) 12188, Mail: ticket@neuberinhaus.de.

Von Kerstin Decker