Nicht nur in den USA, sondern auch in Leipzig fiebern Amerikaner dem Ergebnis der Präsidentenwahl entgegen. „Eigentlich habe wir die Wahl schon gewonnen“, verkündete Donald Trump vor wenigen Stunden bei einer Rede im Weißen Haus in Washington DC.

Doch auch wenn er wichtige Swingstates wie Florida für sich gewinnen konnte, steht noch nicht fest, ob er oder sein Demokratischer Herausforderer Joe Biden die Wahl gewinnen wird. Trump ist jedes Mittel recht, wie er außerdem in seiner Rede erklärte: „Hier komm es gerade zum Betrug. Deshalb wollen wir jetzt an das oberste Gericht heran treten. Der Wahlprozess muss angehalten werden“.

Leipziger Community ist empört

Die vorwiegend Demokratischen Amerikaner, die in Leipzig leben und mit der LVZ sprachen, sind empört. Das sagen sie zur Wahl und zu Trumps Plänen.

Cynthias Dyre

„Wie er es so oft tut, erzählt Trump einfach nur Unsinn. Wir haben in der Geschichte unseres Landes noch nie aufgehört, rechtmäßig eingereichte Stimmzettel zu zählen, und das werden wir auch dieses Mal nicht tun. Er scheint zu glauben, dass er, wenn er so etwas laut ausspricht, es auch rechtlich durchsetzen kann. Es ist ärgerlich, aber man kann es nicht ernst nehmen. Wir müssen versuchen, ruhig zu bleiben und auf die Auszählung der Stimmzettel zu warten, die vielleicht noch nicht heute oder sogar morgen erst abgeschlossen sein wird“. Das sagt Cynthias Dyre. Sie stammt aus New York und ist Dozentin an der Uni Leipzig und an der Theater Akademie Sachsen.

Wyatt Constantine, 30 Jahre, stammt aus Texas. Er ist Doktorand an der Uni leipzig.

Republikaner haben Methoden, das Ergebnis zu verfälschen

Wyatt Constantine, 30 Jahre, stammt aus Texas. Er ist Doktorand an der Uni Leipzig und sagt: „Die Republikaner verstehen ganz gut, dass Sie gewinnen können, aber sie wissen, dass sie in den zwei wichtigste Bundesländern, Michigan und Pennsylvania, 2016 nur mit einem Prozent mehr Stimmen die Wahl gewonnen haben. Das bedeutet, wenn sie einen kleinen Teil der Stimmenauszählung in größeren Städten stoppen können, könnte dies zum Sieg führen. Das ist aber eine relativ alte Republikanisches Strategie – Wählerunterdrückung – aber sehr erschreckend.

Und wir sollten nicht vergessen, in 2000 hat der Amerikanische Oberste Gerichtshof bei der Präsidentschaftswahl den Nachzählungsprozess gestoppt und Bush die Präsidentschaft gegeben. Das könnte auf jeden Fall wieder passieren und mit sechs rechten Richtern und Richterinnen von heute, wissen wir schon, wie das Ergebnis wird. Ich bin nicht sicher, ob die USA noch vier Jahre republikanische Herrschaft überleben kann. Sie haben so viel beschädigt. Ich habe die Sorge, dass es permanent sein könnte“.

Eric W. Fraunholz, ist stammt aus einer deutsch-amerikanischen Familie, sein Vater war Soldat und stationiert beim US-Truppenübungsplatz Grafenwöhr. Er ist Geschäftsführender Direktor des Deutsch-Amerikanischen Instituts Sachsen.

Trump befeuert das Narrativ des Wahlbetrugs

Eric W. Fraunholz, stammt aus einer deutsch-amerikanischen Familie, sein Vater war Soldat und stationiert beim US-Truppenübungsplatz Grafenwöhr. Fraunholz ist geschäftsführender Direktor des Deutsch-Amerikanischen Instituts Sachsen. „Das Ergebnis ist noch immer sehr unklar“, sagt er. „Mein Wunsch war, dass das Ergebnis relativ schnell feststeht, damit Narrative des Wahlbetrugs und der ’gestohlenen Wahl’, wie sie Präsident Trump immer wieder wiederholt, gar nicht erst an Momentum gewinnen. Es ist jedoch ein Kopf-an-Kopf-Rennen und es könnte bis heute Nacht oder Freitag dauern, bis ein klareres Bild sichtbar wird. Es ist wichtig, dass in einer demokratischen Wahl alle Stimmen gezählt werden.

Präsident Trumps Versuch, die Wahl zu beeinflussen, wurde vorausgesehen. Wir müssen seine Drohungen ernst nehmen. Ich vertraue jedoch in die demokratischen Institutionen der USA, dass alle Wählerinnen und Wähler, die eine Stimme abgegeben haben, auch gehört werden. Würde Trump gewinnen, würde er weiter das Land polarisieren. Biden als Präsident würde viel damit zu kämpfen haben, das Land wieder zu einen, Versäumungen in der Eindämmung der COVID-Pandemie wieder gut zu machen und den Menschen Vertrauen in die demokratischen Institutionen zurückzugeben. Das wird eine Mammutaufgabe.“

Amerikaner aus Leipzig über die US-Wahlen 2020 Quelle: privat

Trump verbreitet ein veraltetes Menschbild

„Die USA schien ein Leuchtturm für den Erfolg der Demokratie zu sein. Die Wahl ist ein wichtiger Bestandteil davon. Briefwahl ist nicht neu. Es ist wichtig, dass jeder gezählt wird. Trump versucht die Gesellschaft zu spalten. Das ist nicht das Amerika, in dem ich aufgewachsen bin und auf das ich stolz war. Das ist ein hässliches Amerika, mit dem ich mich nicht mehr verbunden fühle. Ich sehe mich generell als unpolitisch. Aber es fühlt sich an, als seien wir in den letzten Jahren in der Zeit zurück gereist.

Trumps Tweets klingen wie Relikte einer ungewollten Vergangenheit, in der weiße reiche Männer die Herrscher und Frauen nur Spielzeuge waren sowie Farbige als Kriminelle abgestempelt werden. Unnötig zu sagen, ich bin kein Trump-Fan. Mein Vater hat jedoch für ihn gewählt. Ich hoffe, ein Sieg von Biden würde zu mehr Menschlichkeit führen. Ich habe Angst mir weitere vier Jahre mit Trump vorzustellen. Das sagt Maeshelle West-Davies. Sie stammt aus North Carolina und ist freischaffende Künstlerin in Leipzig.

Von Pauline Szyltowski