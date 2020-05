In einem offenen Protestbrief rechnet eine Mutter von zwei Schulkindern mit dem ihrer Meinung nach „chaotischen Homeschooling“ ab. Dabei fordert sie Lehrer auf, endlich ihre Aufgaben wahrzunehmen. Für viele Pädagogen ist das ein Schlag ins Gesicht. Nun reagiert ein Leipziger Gymnasiallehrer ebenfalls mit einem offenen Brief.

Homeschooling hat Eltern, Lehrer, Kinder an ihre Grenzen gebracht. Nun reagiert eine Leipziger Schule ebenfalls in einem offenen Brief auf die Vorwürfe einer Mutter, die Pädagogen würden ihrer Verantwortung nicht gerecht werden. Quelle: picture alliance/dpa