„Wir werden immer mehr in die Ecke gedrängt“

Leipzig

Unter lautem Hupen strömten am Dienstagvormittag rund 200 schwere Landwirtschaftstraktoren aus allen Richtungen vor das Völkerschlachtdenkmal. An ihnen waren Transparente wie „Sorry, aber sonst werden wir nicht gehört“ angebracht. Auch in Chemnitz rollten knapp 200 Traktoren in die Stadt, in Görlitz etwa 100. Sachsens Bauern beteiligten sich so an einer bundesweiten Protestaktion gegen die Umwelt- und Landwirtschaftspolitik der Bundesregierung. Aufgerufen hatte dazu die Organisation „Land schafft Verbindungen“, hinter der keine Partei und kein Verband steht.

Hasskommentare gegen Landwirte in sozialen Medien nehmen zu

„Es darf nicht sein, dass der wichtigste Beruf in Deutschland bald keine Perspektive mehr hat“, erklärte am Völkerschlachtdenkmal Paul Kompe unter dem Beifall von rund 250 sächsischen Landwirten. Der 25-jährige gelernte Landwirt hatte die sächsischen Aktionen zusammen mit einem kleinen Team spontan organisiert, um die zeitgleich in Bonn stattfindende zentrale Kundgebung von „Land schafft Verbindungen“ zu unterstützen. Politiker und private Nichtregierungsorganisationen ( NGOs) würden „Bauern-Bashing“ betreiben, die Landwirte in Deutschland systematisch „diskriminiert, benachteiligt und gemobbt“, so Kompes Botschaft vor dem Völkerschlachtdenkmal. „Die Hasskommentare gegen uns nehmen in den sozialen Medien immer mehr zu und wir Bauern werden an den rechten Rand gedrängt; in Deutschland wird den Menschen weisgemacht, wir seien ,Tierquäler’, ,Massentierhalter’ und ,Vergifter’.“

Die Bauern werfen der Politik auch vor, den deutschen Bauernstand „im Welthandelswahn“ in den Ruin zu treiben. Die Politik wolle mit dem Mercosur-Abkommen jährlich Tausende Tonnen Rindfleisch aus Südamerika einführen und niemand schaue hin, wie die Tiere dort ernährt und gehalten werden, hieß es. Auch bei der Produktion von Bio-Produkten werde der Markt inzwischen mit ausländischen Bio-Angeboten überschwemmt, bei denen niemand wisse, ob es auch tatsächlich Bio sei. „Wenn das Aktionsprogramm Insektenschutz kommt, werden unsere Bauern gezwungen, auf öko umzusteigen, obwohl der Markt längst gesättig ist“, schilderte Kompe.

Bauern fordern Chancengleichheit

Wieder andere forderten Chancengleichheit im internationalen Wettbewerb. „In Polen gibt es jetzt die zweite Dürrehilfe – wir haben nichts bekommen, weil bei uns die Auflagen dafür zu hoch sind“, erklärte Bauer Wolfgang Thipke, der in Belgershain einen 250-Hektar-Hof bewirtschaftet. „Wir werden immer mehr in die Ecke gedrängt.“

Auch Rico Käßner von der Agra GmbH Auligk sieht das so. „Wir in Deutschland haben die höchsten Standards und bekommen immer noch etwas drauf“, schilderte er. „In anderen EU-Ländern sieht das ganz anders aus.“ Roland Eibold, der jetzt als Rentner in Naunhof aussterbende Tiere hält, formulierte es noch deutlicher: „Man kann uns nicht Ketten anlegen und die anderen frei herumlaufen lassen“. Kein deutscher Bauer wolle die Natur oder gar die Verbraucher schädigen. „Aber es muss fair zugehen: Wenn es die EU gibt, dann müssen überall die gleichen Gesetze gelten.“

Kritik am Agrarpaket der Regierung

Viele Bauern machten auch ihrem Unmut über das Agrarpaket der Bundesregierung Luft. Zu lesen waren handgemalte Transparente, auf denen stand „Weg mit dem Agrarpaket. Weg mit dem Mercosur-Abkommen. Weg mit den unfähigen Politikern!“ Die Politik dürfen nicht länger „aus dem Bauch heraus“ über die Landwirtschaft entscheiden, wurde gefordert. „Lieber Politiker, bitte mach Politik mit der Wissenschaft“, hieß es auf anderen Transparenten.

Gemeint war damit unter anderem die Düngemittelverordnung. Sie führe nur dazu, dass Pflanzen unterernährt würden, hieß es. Es stimme nicht, dass zu viel gedüngt werde. Alle unsere Produkte am Markt werden streng kontrolliert und wissenschaftlich getestet“, betonte Bauer Käßner. „Die Einschränkungen für die Beize der Aussaat führt zu mehr Bodenschädlingen, die mit viel mehr erlaubten Insektiziden bekämpft werden müssen“ – was den Boden deutlich mehr beeinträchtige. „Außerdem müssen wir deutlich öfter pflügen – was enorm viel mehr Treibstoffverbrauch bedeutet.“ Hier würden falsche Entscheidungen getroffen, die das Gegenteil von dem bewirken, was notwendig sei. Dies müsse nicht sein, wenn die Politik mehr „fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse und bäuerliche Praxis“ beachten würde.

Andere forderten, Deutschland nicht mit dem Klimapaket zu überfordern. „Es wird so getan als müsse CO2 komplett verhindert werden“, hieß es vor Ort. „Dabei wird CO2 für die Photosynthese und das Pflanzenwachstum benötigt.“ Dies zeige, auf welchem fachlichen Niveau derzeit in Deutschland über die Landwirtschaft diskutiert werde.

„Äcker und Grünland sind CO2 -Speicher“

Wieder andere wiesen darauf hin, „das Äcker und Grünland“ ähnlich viel CO2 speichern wie Wald und die Politik dies anerkennen sollte – zum Beispiel in Form von Gutschriften für Landwirte. Gleichzeitig hieß es, die Entscheidung über den CO2-Preis sollte nicht der Politik überlassen werden, sondern dem Markt. Voraussetzung sei allerdings, dass die Politik wieder mit den Bauern rede. „Wir sorgen dafür, dass die Regale gefüllt sind“, betonte Eibold. Deshalb sei es auch eine Aufgabe der Politik, die Klima-Hysterie zu versachlichen und für Diskussionen darüber zu sorgen. „Wir wollen auch den Verbrauchern zeigen, wie fach- und sachgerecht in unserer Landwirtschaft Lebensmittel produziert werden“, so Kompe. „Wir laden deshalb auch alle Verbraucher zu einem Dialog ein. Wir wollen, dass ihre Lebensmittel in ihren Regionen produziert werden, nicht in Drittländern.“

Um diesen Forderungen Nachdruck zu geben, zogen die Bauern anschließend mit ihren Traktoren über den Leipziger Innenstadtring.

Von Andreas Tappert