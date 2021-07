Leipzig

Hier ist der Radweg zu eng, dort versperren penetrant Falschparker den Weg, wo anders stürzt regelmäßig jemand über unbeständigen Bodenbelag oder in maroden Straßenbahnschienen. Leipzig hat noch einiges zu tun auf dem Weg zur fahrradfreundlichen Stadt. Zu dem Urteil kam zuletzt der Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC): Mit einer Schulnote von 3,85 rangiert Leipzig nur im Mittelfeld im bundesweiten Vergleich.

Mit Ihrer Hilfe möchten wir herausfinden, wo es in Leipzig für Radfahrer besonders gefährlich ist. Auf welchen Straßen, an welchen Kreuzungen fühlen Sie sich unwohl? Wo muss dringend was getan werden? Senden Sie uns die Stelle, an der Sie sich auf dem Fahrrad am unsichersten fühlen – und schreiben Sie uns eine kurze Begründung dazu. Wir freuen uns über Ihre Zusendung an: fahrrad@lvz.de

Von LVZ