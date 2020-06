Wird Polizeiarbeit zu wenig wertgeschätzt? Mehrheit der Sachsen sieht das so

Leipzig/Erfurt

Die Randale eines wütenden Mobs in Stuttgart mit 19 verletzten Beamten, die heftig umstrittene „Satire“ einer Taz-Kolumnistin – die Polizisten auf der Mülldeponie entsorgt haben will, oder die Affäre um illegal weiterverkaufte Fahrräder in Sachsen: Die Polizei ist aktuell ganz vielschichtig im Brennpunkt der Öffentlichkeit. Laut einer aktuellen Umfrage des Erfurter Insa-Meinungsforschungsinstituts im Auftrag der evangelischen Nachrichtenagentur „Idea“ ist das Ansehen der Polizei insgesamt aber nicht beschädigt – im Gegenteil. Der Aussage „Die Arbeit der Polizei in Deutschland wird nicht genug wertgeschätzt“ stimmen laut der Erhebung 62 Prozent der Bundesbürger zu. Nur ein Fünftel (20 Prozent) stimmt dem nicht zu, Rund 18 Prozent antworteten mit „weiß nicht“ oder machten keine Angaben.

Wirkt die Fahrrad-Affäre in Sachsen nach?

Im Ost-West-Vergleich zeigen sich dennoch Unterschiede: Im Westen stimmt man der These zur mangelnden Wertschätzung häufiger zu als im Osten (63 zu 58 Prozent). Vor allem in Sachsen-Anhalt und Sachsen wird die Leistung der Beamten tendenziell kritischer gesehen: In beiden Ländern stimmen der Aussage „Die Arbeit der Polizei wird zu wenig wertgeschätzt“ etwa zehn Prozent weniger als im Bundesvergleich zu. Die Skepsis zur Polizeiarbeit in Sachsen erklärt sich möglicherweise auch aus der Affäre um die rund 1000 gestohlenen Fahrräder in Leipzig, die illegalerweise zu Schnäppchenpreisen an andere Polizisten weiterverkauft wurden. Die Feldzeit der Umfrage lag laut Insa zwischen dem 19. und 22. Juni – also dicht am Zeitraum der bekannt gewordenen „Fahrrad-Gate“-Vorwürfe. Thüringen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern liegen dagegen im Bundesschnitt der Umfrage, in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg liegt die Zustimmung etwas darüber.

Anzeige

Insa-Projektleiter Anton Reiter sagt auf Nachfrage: „Da es hier um eine bundesweite Erhebung geht, kann man für die einzelnen Bundesländern nur eine Tendenz ableiten.“ Dennoch könnten aktuelle Entwicklungen durchaus Auswirkungen auf die Umfrageergebnisse haben.

Weitere LVZ+ Artikel

Mangelnde Anerkennung der Polizeiarbeit ? Jüngere sind skeptisch

In den verschiedenen Altersgruppen zeigen sich dagegen nachweisbar die größten Differenzen: Erst mit wachsendem Alter wächst die Zustimmung. So sehen bundesweit weniger als die Hälfte der 18- bis 29-Jährigen eine mangelnde Wertschätzung der Polizeiarbeit (47 Prozent). Dagegen sind bei den über 60-Jährigen fast 74 Prozent der Meinung, die Polizei verdiene mehr Anerkennung.

Größte Ablehnung kommt von Wählern der Linken

Größte Zustimmung unter den Wählergruppen kommt von den Wählern der Union (78 Prozent), gefolgt von Wählern der FDP (73). AfD- und SPD-Wähler stimmen zu je 66 Prozent zu. Wähler der Grünen stimmen mit 52 Prozent zu, Wähler der Linken nur noch zu 47 Prozent. Die Ablehnung der Aussage ist bei Linke-Wählern somit am größten (34 Prozent), gefolgt von Grünen-Wählern (28) und AfD-Wählern (23).

An der bundesweiten Insa-Erhebung haben insgesamt 2058 Befragte teilgenommen.

Von Olaf Majer