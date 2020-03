Schkeuditz

Wird Schkeuditz zur essbaren Stadt? Ein Konzept dazu wurde jetzt im Stadtrat vorgestellt. Die Kommune will das Vorhaben unterstützen – unter gewissen Rahmenbedingungen.

Obstbäume und Hochbeete im Stadtgebiet

Das Konzept der „Essbaren Stadt“ war bereits im Stadtentwicklungsausschuss vorgestellt worden. Der sachkundige Bürger Patrick Schakel ( SPD) hat es gemeinsam mit Katja Haase ( FDP) entwickelt – nach Vorbildern in anderen Städten. Es gehe darum, geeignete Flächen im Stadtgebiet mit Obstgehölzen oder Hochbeeten zu bepflanzen, erklärte Schakel. „Das hat mehrere Vorteile“, sagt er. „So wird unter anderem die Produktion vielfältiger, lokaler Nahrungsmittel gefördert.“ Zudem werde die Erschließung lokaler Flächen zur Nahrungsmittelproduktion erhöht. „Das Ganze ist biologisch und absolut nachhaltig.“

Eigener Verein soll Pflege übernehmen

Orientieren wolle man sich dabei am Kasseler Modell. In der hessischen Stadt wurde eigens ein Verein gegründet, dies sei nun auch der nächste Schritt in Schkeuditz, wie Schakel mitteilte. Dabei gebe es drei Kategorien von Vereinszielen: ökologisch, ökonomisch und sozial. „Ökologisch wird die Stadt mit Fruchtgehölzen angereichert“, so Schakel. „Damit kann Artenvielfalt und Lebendigkeit geschaffen werden. Aber man kann so auch alte Kultursorten erhalten.“ Zudem werde durch die Bindung von Kohlenstoffdioxid ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet. „Flächen können nachhaltig, gemeinschaftsfördernd und produktiv genutzt werden.“

Menschen können sich an der essbaren Stadt bedienen

Die Vorzüge des Konzepts lägen auf der Hand, so Schakel. So werde unter anderem das Gemeinwohl gestärkt – Menschen könnten sich an der essbaren Stadt bedienen. „Zudem können Flächen doppelt genutzt werden“, sagte er. „Und mit Permakulturen, also dauerhaften und vielfältig nutzbaren Kultursystemen, schafft man eine pflegeleichte Variante sinnvoller Stadtbegrünung.“ So sei nur ein Minimum an Pflegeaufwand nötig. Der Rest solle innerhalb der Vereinsstrukturen oder durch Kooperationen und Partnerschaften gewährleistet werden.

Stadt unterstützt Idee – mit Einschränkung

Das ist insbesondere der Stadt sehr wichtig. „Natürlich unterstützen wir so eine Idee“, so Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU) auf Nachfrage der LVZ. „Das ist eine tolle Sache.“ Er selbst habe seit Jahren als Terrassenbegrenzung Bohnen gepflanzt. Etwas ähnliches könne er sich beispielsweise auch bei Freisitzen vorstellen. „Allerdings sieht sich die Kommune außer Stande, den ganzen Sommer die Obstgehölze zu gießen und sie darüber hinaus zu pflegen“, so Bergner. „Aber wenn sich Menschen zusammenfinden, die das in der Struktur eines Vereins in der Hand haben, dann stehen wir dem nicht im Weg.“

Stadtpark und Alter Friedhof mögliche Flächen

Schakel hat sich indes schon Gedanken gemacht, wo die essbare Stadt in Schkeuditz am besten umgesetzt werden kann. „Beispielsweise im Bereich Alter Friedhof/Art Kapella“, erklärte er. Denkbar seien auch der Stadtpark oder Freiflächen am Globana. „Verwirklicht werden kann das zum Beispiel durch die sukzessive Pflanzung von Obstgehölzen entweder einzeln oder in Gruppen“, so Schakel. „Zudem könnte es Pflanzangebote an Besitzer privater Gärten geben.“

Samenbombe für Neugeborene

Um das Thema in die öffentliche Wahrnehmung zu rücken, sei es denkbar, jedem neu geborenen Schkeuditzer einen Seedball, also eine Samenbombe, zu schenken – mit der Bitte an die Eltern, sie an geeigneter Stelle auszupflanzen. „Auch Aktionstage mit Schulen, Kitas, Jugendklub und Vereinen sind möglich“, so Schakel. „So rückt das Thema ins Bewusstsein der Leute.“

Hier gibt es schon essbare Städte Kassel: In Kassel gründete sich die bundesweit erste Initiative einer essbaren Stadt. Ein Verein, der vor zehn Jahren mit 16 Leuten startete und nun mehr als 100 Mitglieder hat, kümmert sich um die Umsetzung. Leipzig: An verschiedenen Stellen der Stadt, wie beispielsweise dem Palmengarten, gibt es Obstbäume, die zum Eigenzweck bepflückt werden können. Zudem ist jeder eingeladen, mitzugärtnern oder auch einfach nur zu gießen. Andernach: In Andernach kann an verschiedenen Stellen Obst und Gemüse gepflückt werden. Todmorten, England: Verschiedene Hochbeete an ausgewiesenen Stellen laden zum Naschen und Pflücken ein.

Von Linda Polenz