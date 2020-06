Die Essensversorgung an den Schulen ist durch verschärfte Auflagen und Hygienevorschriften teurer geworden. Bislang übernimmt die Stadt Leipzig die Mehrkosten. Das könnte sich ändern. Wie geht es weiter, und in welchem Umfang könnten die Preise angehoben werden?

Wird das Essen an Leipziger Schulen durch Corona teurer?

