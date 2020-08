Wird der Leipziger Weihnachtsmarkt auch 2020 stattfinden?

Leipzig

Nach der Absage des Kölner Weihnachtsmarktes hält sich die Stadt Leipzig eine Entscheidung über den Leipziger Weihnachtsmarkt noch offen. „Eine Absage stand bisher nicht zur Debatte und wäre auch verfrüht“, hieß es am Donnerstag aus dem Marktamt. Es verwies auf die Beratungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) am Donnerstag mit den Ministerpräsidenten der Länder über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie.

Am Freitag „Weihnachtsmarktforum“ in Dresden

Außerdem werde am Freitag im Dresdener Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus ein „Weihnachtsmarktforum“ stattfinden, auf dem sich Vertreter aus den sächsischen Kommunen und Landkreisen über ihr Vorgehen austauschen und abstimmen wollen.

Merkel ( CDU) will über die Zulassung von Weihnachtsmärkten, aber auch über Karnevalsveranstaltungen jedoch erst später entscheiden. Das werde und müsse heute nicht entschieden werden, sagte sie nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in ihren Beratungen mit den Ministerpräsidenten der Länder.

Sachsen habe in der Runde auf die Zulassung von Weihnachtsmärkten gedrängt, hieß es weiter – offensichtlich vor dem Hintergrund von Befürchtungen, der berühmte Dresdner Weihnachtsmarkt müsse abgesagt werden.

Weihnachtsmarkt light ohne Bühnenprogramm

Bislang war das Leipziger Marktamt davon ausgegangen, dass der Weihnachtsmarkt auch in diesem Jahr stattfinden könne, allerdings unter Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln und ohne das gewohnte Bühnenprogramm vor dem Alten Rathaus. „Möglicherweise ist auch nur ein , Weihnachtsmarkt light‘ möglich. Dann müssten wir Stände rausnehmen, was mir für die Händler leid täte. Ich möchte nicht entscheiden, wer kommen darf und wer nicht. Dann wird gelost“, sagte Marktamtsleiter Werner Ebert kürzlich gegenüber der LVZ.

Aber egal wie sich die Corona-Lage entwickelt: Die überaus begehrte Kindertasse mit dem noch geheimen diesjährigen Motiv soll kurz vor der Eröffnung des Weihnachtsmarktes erstmals online zu bestellen sein.

