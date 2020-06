Wird die Maske bei Hitze zur Bazillenschleuder? – Leipziger Experten geben Antwort

Leipzig

Der Sommer ist da – und er wird immer heißer. Weiterhin gilt die Maskenpflicht beim Einkaufen – und im Nahverkehr. Die meisten Supermärkte sind gut temperiert – doch in manchen Läden, Bussen und Zügen sieht das schon anders aus. Doch wie sicher ist der Mund-Nasen-Schutz, wenn der Träger ihn durchschwitzt? Wird er zur Brutstätte für Bakterien und Viren? Was müssen Maskenträger an heißen Tagen beachten? Prof. Dr. Christoph Lübbert, Chefarzt der Klinik für Infektiologie/Tropenmedizin am St. Georg und sein leitender Oberarzt Dr. André Fuchs geben Antworten.

Kann die Maske im Sommer zur Brutstätte für Bakterien oder Viren werden?

Anzeige

Viren, auch das neue Coronavirus 2 ( Sars-CoV-2), haben keinen vollständig autarken Stoffwechsel und benötigen zur Vermehrung zwingend einen Wirtsorganismus, wie zum Beispiel den Menschen. Somit ist die Vermehrung von Viren im Mund-Nasenschutz (MNS) nicht möglich. Viele Bakterien können sich auf unterschiedlichen Nährböden, vor allem bei wärmeren Temperaturen, aber schon vermehren. Allerdings fehlen auch Bakterien die zur Vermehrung erforderlichen Nährstoffe im MNS, sofern dieser nicht zusätzlich mit solchen kontaminiert wird. Letztendlich entstehen in einem MNS weder Aerosole noch Tröpfchen, so dass von einem getragenen MNS allein keine wesentliche Infektionsgefahr ausgeht, insbesondere nach ausreichender Trocknung. Allerdings: Feucht eingelagerte, mit körpereigenen Sekreten kontaminierte Masken sind anfällig für eine Überwucherung mit Schimmelpilzen.

Weitere LVZ+ Artikel

Professor Dr. Christoph Lübbert, Chefarzt der Isolierstation im St. Georg. Quelle: Dirk Knofe

Wie kann man die Maske sicher anwenden, wenn man verstärkt schwitzt?

In der Maske allein entstehen weder infektiöse Tröpfchen noch Aerosole. Problematisch sind eher die durch Verklebung feuchter Fasern entstehende Vergrößerung der Poren und damit die zunehmende Durchlässigkeit. Somit ist zum regelmäßigen Trocknen von Stoffmasken zu raten: Nach dem Besuch eines geschlossenen Raumes/ oder Gebäudes sollte sie an der freien Luft getrocknet werden. Einweg-Masken sollten regelmäßig gewechselt und über den Hausmüll entsorgt werden.

Dr. André Fuchs, Leitender Oberarzt der Klinik für Infektiologie/Tropenmedizin. Quelle: Alexander Weingarten/St. Georg

Welche Art Maske ist empfehlenswert?

Sowohl mehrlagige Einwegmasken als auch aus ausreichend dicken Stoffen gefertigte, mehrfach verwendbare Stoffmasken sind zur Filterung der Ausatemluft und damit zur Verwendung im öffentlichen Raum geeignet. Ziel des Tragens ist ja der Schutz anderer vor der eigenen bisher möglicherweise unerkannten asymptomatischen oder noch asymptomatischen Infektion durch Sars-CoV-2. Zur Reduktion möglicherweise mit der Ausatemluft freigesetzter Viruspartikel ist es aus diesem Grund vor allem wichtig, dass überhaupt eine Maske getragen wird. Das Tragen von Masken mit größerer Filterwirkung (sogenannte FFP2- oder FFP3-Masken) ist im öffentlichen Raum für den beschriebenen Zweck in der Regel nicht erforderlich.

Wie sicher ist der Mundschutz, wenn es heiß wird? Quelle: dpa

Wie oft sollten die Masken gewechselt oder gewaschen werden?

Auch wenn die Filterwirkung nach Durchfeuchtung nicht mehr optimal ist, kann so doch zumindest eine deutliche Reduktion der Virusfreisetzung erzielt werden. Bei erkennbarer Durchfeuchtung sollte die Maske jedoch nach Möglichkeit umgehend gewechselt werden. Mehrfach verwendbare Masken sollten regelmäßig, zum Beispiel wöchentlich, gereinigt werden – bei ausreichender Temperatur (mindestens 60 Grad) und mit ausreichendem Waschmittel.

Von bm