Wird die Welt immer gewalttätiger? – Debatte beim „Dialog – zu Tisch“

Leipzig

Alle streiten sich – wird die Welt immer gewalttätiger? Dieses Gefühl hat mancher. Doch die Realität ist eine ganz andere, betonte Sascha Weigel bei einer Neuauflage der Gesprächsreihe „Dialog – zu Tisch“. „Die Zahl der Klagen vor Gericht ist radikal gesunken. Diese Tatsache wurde lange nicht bemerkt“, so der promovierte Konfliktberater und Ausbilder von Mediatoren, der seit 2011 das Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement Inkovema in Leipzig leitet. „Das Konfliktpotenzial ist nicht weniger geworden, aber es wird anders gehandhabt.“ Selbst unter Jugendlichen gehe es nicht brutaler zu als in früheren Zeiten. „Unfallversicherungen können bestätigen, dass es viel weniger Prügeleien auf dem Schulhof gibt.“ Allerdings sei die Wahrnehmung heute verändert, Nachrichten würden sich auf anderen Wegen verbreiten als einst.

Wie sollen Unternehmen mit Konflikten umgehen? „Diskussionen sollten losgelöst vom Tagesgeschäft erfolgen“, rät Weigel. „Ich kenne eine Firma, da sitzen alle Leute einmal in der Woche acht Stunden lang am Tisch und reden darüber, was besser gemacht werden könnte. Das ist echt Arbeit.“ Doch für dieses Unternehmen sei das damals die Rettung gewesen. „Die Idee dafür ist mitten in der Krise entstanden.“ Die Folge sei, dass dort nun jeder Mitarbeiter jährlich 50 Verbesserungsvorschläge einreichen müsse. Die regelmäßige Klausur sei dafür die Grundlage.

Die Veranstaltung „Dialog – zu Tisch“ bringt in ungezwungener Atmosphäre Vertreter von Leipziger Unternehmen und Institutionen zusammen. Gemeinsam eingeladen hatten die Leipzig eureos GmbH, die Sparkasse Leipzig und die Leipzig Media GmbH (LVZ). Netzwerke sollen auch künftig beim „Dialog – zu Tisch“ gepflegt werden, der nächste Termin steht jedoch noch nicht fest.

Von Bert Endruszeit