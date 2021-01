Wird ganz Leipzig bald Tempo-30-Zone?

Leipzig

Die Forderungen nach Tempo 30 in Leipzig werden immer lauter. Während die Linkspartei im Stadtrat die Geschwindigkeit auf allen Leipziger Straßen auf 30 Kilometer pro Stunde begrenzen will, schlagen die Grünen zunächst die Erprobung in drei ausgewählten Stadtgebieten Leipzigs vor. Derzeit dürfen Fahrzeuge innerorts in der Regel höchstens 50 Kilometer pro Stunde fahren.

Grüne: Durchschnittsgeschwindigkeit bereits unter 30 km/h

„Wir möchten hier keinen Schnellschuss“, stellte Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Krefft am Freitag klar. „Wir sind uns sicher, dass eine Erprobung mit sorgfältiger fachlicher Evaluation zeigen wird, dass Tempo 30 niemanden ausbremst und die Situation im öffentlichen Raum auf vielerlei Weise verbessert“, sagte sie.

So habe die durchschnittliche Fahrgeschwindigkeit auf Leipzigs Hauptverkehrsstraßen zur Hauptverkehrszeit im Jahr 2018 ohnehin nur bei 27,6 Kilometer pro Stunde gelegen. Verkehrsunternehmen, Wirtschaft, Vereine, Verbände und Bürgerschaft sollen nach Auffassung der Grünen die Erprobungsphase, die in einem integrierten Ansatz aus Verkehrsplanung, Verkehrssicherheit, Freiraumplanung und Wissenschaft erfolgen müsse, begleiten. Die Fraktion erhofft sich von dem Pilotprojekt vor allem Erkenntnisse darüber, in welchem Maße die Geschwindigkeitsreduzierungen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und Aufenthaltsqualität und zur Reduzierung von Lärm und Luftschadstoffen beitragen.

Zugleich forderten die Grünen Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) dazu auf, sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, „dass Tempo 30 innerorts zur geltenden Regelhöchstgeschwindigkeit wird“.

Linke fordern von Stadtrat Bekenntnis zu Tempo 30

Diese Forderung hat auch die Linksfraktion erhoben, die sich für Tempo 30 auf allen Leipziger Straßen einsetzt. In einem ersten Schritt soll sich der Stadtrat zur Einführung von Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit auf allen Leipziger Straßen bekennen.

Weil jedoch für eine flächendeckende Geschwindigkeitsanordnung durch die Kommune die gesetzliche Grundlage fehlt, soll sich Leipzig nach dem Vorbild von Freiburg im Breisgau bis Ende Juni beim Bundesverkehrsministerium für einen Modellversuch bewerben.

Über die Anträge der beiden Fraktionen muss der Stadtrat abstimmen. Linke und Grüne kommen zusammen auf 33 Sitze. Ihnen fehlen lediglich drei Stimmen zur Mehrheit.

