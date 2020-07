Wirrwarr um Bußgeldkatalog: Leipzig kehrt zur alten Fassung zurück

Leipzig

Chaos um den neuen Bußgeldkatalog: Wegen eines Formfehlers sind die zunächst ab 28. April 2020 geltenden Regeln vorerst wieder außer Kraft. Allerdings kocht seither jedes Bundesland – vor allem was Fahrverbote und eingezogene Führerscheine anbelangt – sein eigenes Süppchen. Und wie ist die aktuelle Situation in Leipzig?

In der Stadt wurden zwischen dem Inkrafttreten des neuen Regelwerkes am 28. April und dessen Aussetzen – für Sachsen galt das ab 7. Juli – knapp 58 000 Verkehrs-Ordnungswidrigkeiten erfasst. Es handelt sich dabei um 33 339 Vorgänge im ruhenden und 24 415 Vorgänge im fließenden Verkehr. Das teilte das Ordnungsamt auf LVZ-Anfrage mit. Teils wurden bereits Anhörungsbogen verschickt oder Bußgelder erlassen. Die noch nicht abgeschlossenen Verfahren ruhten nach Hinweisen aus Sachsens Innenministerium ab 7. Juli. Wie viele das sind, ist allerdings unklar. Dazu konnte Ordnungsamtsleiter Helmut Loris „keine Aussage“ treffen.

Bei Tempoverstößen Verschärfung der Sanktionen

Mit dem neuen Katalog ging eine Verschärfung der Sanktionen bei Geschwindigkeitsübertretungen einher. Alle Verwarngelder, welche für eine Tempoüberschreitung bis einschließlich 20 Kilometer pro Stunde verhängt werden, wurden verdoppelt. Ab einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 21 km/h innerorts und 26 km/h außerorts war die Verhängung eines Regelfahrverbotes von einem Monat vorgesehen. Zuvor lagen die Grenzen bei 31 km/h innerorts und 41 km/h außerhalb.

Hightech-Blitzer am Leipziger Dittrichring. Quelle: Kempner

Nach Erkennen des Formfehlers – man vergaß, an wichtiger Stelle einen Paragrafen aus der Straßenverkehrsordnung zu zitieren – gaben die einzelnen Bundesländer erst nach und nach bekannt, wieder zum alten Katalog zurückkehren zu wollen – so auch Sachsen.

„Offene Fahrverbote werden zurückgenommen“

Für den Freistaat erteilte das Innenministerium erst am 15. Juli eine entsprechende Festlegung an die Bußgeld- und Polizeidienststellen für das weitere Vorgehen. „Vor Ort bezahlte Verwarngelder und bereits eingezahlte Bußgelder haben Bestand und können nicht erstattet werden, denn die Verfahren sind rechtskräftig und damit auch abgeschlossen“, heißt es aus Dresden. „Ist im Bußgeldverfahren noch keine Zahlung erfolgt, kann der Betroffene Einspruch einlegen und die Behörde wird einen neuen Bußgeldbescheid auf der Grundlage der bisherigen Bußgeldkatalogverordnung erlassen.“ Und weiter: „Noch offene Fahrverbote werden durch die Behörde zurückgenommen. Bereits amtlich in Verwahrung genommene Führerscheine werden dem Besitzer umgehend zurückgesendet.“ Damit verbunden sei dann auch die Löschung dieses Fahrverbotes im Fahreignungsregister (FAER) beim Kraftfahrtbundesamt, so Referent Mario Stenzel aus dem Innenministerium.

Keine Rücknahme rechtskräftiger Bescheide

Für Leipzig bedeutet das: Die Bußgeldbehörde kehrt zum alten Bußgeldkatalog zurück. „Offene Verwarnungs- und Bußgeldverfahren werden derzeit erneut überprüft und nach dem Bußgeldkatalog in der bis zum 27. April 2020 geltenden Fassung neu beschieden“, so Ordnungsamtsleiter Loris. „Verfahren, die durch die Zahlung des Verwarnungsgeldes bzw. Rechtskraft des Bußgeldbescheides bereits wirksam abgeschlossen sind, werden derzeit nicht zurückgenommen“, ergänzt er.

Leipzigs Ordnungsamtsleiter Helmut Loris. Quelle: André Kempner

Bezüglich der Fahrverbote heißt es weiter aus der Leipziger Stadtverwaltung: „Von der Vollstreckung laufender sowie noch zu vollstreckender (anstehender) Fahrverbote wird derzeit abgesehen, soweit nicht nach der bis zum 27. April 2020 geltenden, nunmehr wieder anzuwendenden Rechtslage ohnehin ein entsprechendes Fahrverbot zu verhängen wäre.“

518 Fahrverbote nach Neuregelung

In Leipzig wurden zwischen dem 28. April und dem 7. Juli insgesamt 2042 Verstöße mit Fahrverbot festgestellt, darunter 518 Fahrverbote aufgrund der Neuregelung. Bei den übrigen handelt es sich um Fälle, die auch nach dem alten Bußgeldkatalog betroffen gewesen wären. Einen Teil der 518 Führerscheine zog die Behörde bei abgeschlossenen Verfahren und rechtskräftigen Bußgeldbescheiden bereits ein. Diese würden nicht zurückgeschickt, heißt es aus dem Rathaus.

In anderen Bundesländern gilt eine andere Praxis: So kann der Autofahrer in Bremen ein sogenanntes Gnadengesuch stellen, in Hessen und im Saarland werden die Behörden von sich aus tätig. Rheinland-Pfalz sieht hingegen keine rechtliche Grundlage für eine Rücknahme bereits rechtskräftig gewordener Bescheide.

Von Sabine Kreuz